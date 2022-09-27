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巴金森氏症手術免「開顱」！非侵入性「神波刀」立即見效

巴金森氏症手術免「開顱」！非侵入性「神波刀」立即見效
巴金森氏症手術免「開顱」！非侵入性「神波刀」立即見效

健康醫療網

2022-09-27 10:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】巴金森氏症最常見的症狀為顫抖（多為靜止型顫抖）、關節僵硬、面無表情、行動緩慢、走路不平衡等等。雖然多巴胺藥物能夠提供患者顯著的症狀改善效果，仍有部分患者因為藥效波動或是頑固型顫抖的問題， 造成顯著生活功能影響而尋求手術治療。

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傳統手術藉由植入深部腦刺激器可以阻斷或抑制不正常神經迴路，達到顯著的症狀改善。但是過程中都需要進行「開顱手術」，在頭骨上鑽一個小洞放入導線，在腦中進行燒灼或植入晶片進行電刺激，許多病人因為忌諱手術需要「開腦」，以及體內安放電極後的風險，因而裹足不前，而衛生福利部雙和醫院引進「磁振造影導航聚焦超音波」簡稱「神波刀」，非侵入性、無感染或腦出血等併發症風險，且治療立即見效。

神波刀用於巴金森式症！不用麻醉、開顱更不用擔心併發症

功能性神經外科專科羅偉倫主任表示，神波刀指的是「神」經系統的聚焦超音「波」治療，以熱能破壞已運作失調的腦組織，類似外科開「刀」般的快、狠、準，這是一項非侵入性治療，患者不需要進手術室開刀，不需要全身或半身麻醉，也無需打開頭蓋骨，因此不會有感染及腦出血等併發症問題，並且能立即見效，為病患們帶來安全及有效的治療方式，未來將造福更多迫切需要治療的病患。

今日（26日）衛生福利部雙和醫院舉辦「巴金森症新曙光 讓神波刀為您翻轉新人生」衛教講座，神經退化疾病科洪千岱主任，及羅偉倫主任說明「神波刀」的手術治療及執行過程，關於治療注意事項，羅偉倫主任表示，患者治療前需要剃頭髮，一次僅能單側執行，住院期間約3-5天，通常為住院的第二天進行治療，治療時間約3-5小時，治療過程中可能會有些不舒服感，例如頭痛、暈、嘔吐感，但大多數都是暫時性的，持續數十秒而已。

副作用多為暫時性！臨床統計：治療3個月後，改善程度超過5成

神波刀治療後的住院期間，可能會暫時使用類固醇控制治療部位可能引發的腦水腫，不過，羅偉倫主任表示，腦水腫的案例少，而且就算出現腦水腫，也很快就消退。此外，臨床調查發現，神波刀用於巴金森氏症患者，三個月後顫抖改善程度平均超過5成，藉由這次的衛教活動讓其他病友及民眾，更加了解巴金森氏症及治療方式，對於醫療更不畏懼，同時建立互信的醫病關係。

另外現場首播《真的非常恐怖的顫抖 奪走動能力的惡魔》衛教影片，由雙和醫院醫療團隊，以幽默風格搭配經典恐怖大師來拍攝衛教影片，加深民眾對於「巴金森氏症」的了解力及有效快速的治療方式，雙和醫院表示未來將《真的非常恐怖的顫抖 奪走動能力的惡魔》衛教影片，於各大社群平台中宣導，提升民眾對於「巴金森氏症」的認知。

影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=7bSZOaqR74U



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55228

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