買咖啡沒集點？全家買3杯「免費換咖啡」 麥當勞買1送1
迎接即將到來的10月1日國際咖啡日，全家超商宣布，即日起至10月4日推出「環保好咖組」與咖啡集章趣活動，除了能用6.9折買精品咖啡，加上購物金回饋，等於同時用400元入手原價900元的保溫杯。此外，買3次咖啡還能免費兌換UCC洛瑪西西里咖啡。麥當勞慶祝國際咖啡日，搶先9月30日當天在APP及LINE禮物推出經典美式、經典那堤同品項買一送一，平均單杯最低24元起。
每年10月1日國際咖啡日都是咖啡控最期待的日子，因為各大業者都會祭出咖啡優惠，正是民眾補充杯數庫存的好時機。全家即日起至10月4日在APP推出「環保好咖組」，響應自備環保杯的趨勢，組合內有10杯6.9折的單品美式或單品拿鐵，須搭配購買1款仙德曼保溫杯（售價900元，480ml），因此大單品美式組是1521元、大單品拿鐵組是1590元，若在11月30日前完成「環保好咖組」大杯單品咖啡兌換，喝完再回饋500元購物金，等於除了用6.9折入手單品咖啡，實際上只花400元就買到仙德曼保溫杯。
此外，活動期間APP同步開跑推出咖啡集章趣，會員到店買Let's Café相關17項商品，包含現煮咖啡、罐裝咖啡、UCC系列咖啡及甜點新品提拉米蘇泡芙，1項可集1章，集滿1個章加49元、59元或199元可換大單品美式、拿鐵及濾掛咖啡30入；集滿2章加79元、109元或299元換Let's Café周邊瓶杯，包含植纖杯、不鏽鋼杯及保溫瓶；集滿3章則可免費兌換UCC艾洛瑪西西里咖啡。
麥當勞搶先提早一天在9月30日慶祝國際咖啡日，當天推出1日限定優惠，9月30日在麥當勞APP的隨買店取或是LINE禮物買中杯經典美式或經典那堤，享同品項買一送一，平均一杯最低24元起，雙平台各限量1萬組，售完為止。