升息澆冷水？全台豪宅交易量台中最熱　新北腰斬總價稍漲

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根據實價登錄揭露顯示，台中今年上半年由於推案量大帶動交易增加，其中由北屯預售屋「雙橡園2925」共55筆成交量，獲得台中上半年最熱門豪宅；有別於以往豪宅集中在七期的印象，台中近幾年在房價大漲之下，成交總價也意外變得容易突破豪宅門檻。不過若以總價來看，還是由西屯七期「大陸寶格」34樓戶以1.6億元拿下台中上半年最貴住宅大樓。
豪宅交易量與台中同樣維持正成長的還有高雄市，今年上半年與去年相比微增3%、共134筆；總價部分則由8000萬元下滑至6800萬元。由於高雄2021年上半年有多筆老透天交易，推估應是高雄可供開發的大面積素地稀少，買方看上老透天因土地持分大、具開發前景而購入。根據實價登錄顯示，高雄今年上半年熱門豪宅由鼓山區「御皇苑」奪得，總價部分同樣也由皇苑建設「皇苑世紀館」27樓戶以1.4億元拔得頭籌。
不過最令人意外的就屬台北市，豪宅交易量不僅小幅下滑，今年上半年共372筆交易件數也被台中市超車，總價部分更是跌破億元，下降至9372萬元，年減7%。台北市今年上半年熱門豪宅由大同區預售屋「大承」奪下，共30筆交易揭露；不過若以總價來看，則由中正區「潤泰松濤苑」11樓戶以8.2億元居冠，買方甚至一次打包7個車位，光車位就要價近2千萬元，且該案目前揭露交易單價均高於250萬元，穩坐「200萬俱樂部」。
而新北市是這次調查中交易量下跌最多的地方，去年的233件跌至128件，下滑45%，不過總價似乎未受限貸令影響，反而從9094萬元成長至9260萬元，微增2%。新北市2022上半年豪宅由中和「遠雄PARK ONE」及林口「森聯摩天41」並列奪下熱門豪宅交易；而總價部分則由新莊「遠雄九五」32樓戶以1.4億元位居新北市今年上半年最貴住宅大樓。
總價跌幅最多的地方都在台南市，不僅價也下滑17%，交易量也大跌21%。今年上半年台南市豪宅成交量僅41件，是六都加上新竹縣市中豪宅交易量最少的區域，總價部分則由7477萬元降至6223萬元。根據實價登錄顯示，台南今年上半年高價住宅交易僅有3筆大樓產品，包括「富立耘非凡」、「遠奏曲」及「國泰上品硯極上景」，其餘皆是透天住宅，顯示台南富豪購置高價住宅仍偏好透天產品。