水樂園疑有偷拍狼出沒！路人壓制報警 遭列黑名單禁入園
台中麗寶樂園馬拉灣24號發生疑似偷拍事件，一位范姓男子在園內用手機攝錄其他女性遊客照片，4位路人見義勇為，當場將范男壓制後報警。警方到現場查看手機，發現裡面確實有多段女子遊客的影片照片，但初步未發現有涉及妨害秘密，不過遭拍女子已提出性騷擾申訴，園方也將范男列為黑名單禁止入園。
據了解，當時范男在園內拿手機不斷拍攝其他遊客，有路人上前質問范男，要他說明在拍什麼，范男不予理會想要離開，4位路人男子於是將他壓制在地，其他遊客見狀也協助報警。
警方到場後查驗范男手機，初步認為裡面照片並未有涉及妨害秘密的影像，但確實有拍下其他女性遊客，有被拍女子認為不舒服，決定提告性騷擾，警方後續將依性騷擾防治法函送調查。
而根據《中央社》報導，麗寶樂園表示會將范男列為黑名單不得進入，園方會持續加強巡邏，提供安心的遊樂場域。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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