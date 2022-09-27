特企／明基健康生活聯手三強 為生活披上隱形防護罩！
疫情仍處高峰期，明基醫(4116)旗下明基健康生活打造全方位防疫健康照護，與三麗鷗品牌聯名合作多次後，將事業版圖擴及消毒用品，與集團公司-擁有PIC/Ｓ GMP藥廠認證及衛部成製字第016844號的「藥用酒精第一領導品牌」醫強科技合作，於今日攜手推出「幸福物語x三麗鷗x醫強75%酒精液」藥用酒精系列產品，讓明基健康生活再添專業堅強的生力軍，系列產品更豐富，完整提供對抗疫情攻、守法寶，用酒精打敗病菌，用口罩守護健康，在雙效守護下防疫之路如同披上隱形防護罩。
明基健康生活擁有多年專業嚴謹的製造經驗，為醫療口罩的領導品牌，從平面醫療口罩、3D立體醫療口罩、4D立體醫療口罩到高規格FFP2醫療口罩，款式豐富多樣，更結合不同元素，不斷推陳出新。與主力供應各大醫院藥用酒精、全台第一個引進海外感染控制觀念之製造廠醫強科技一同推出三麗鷗聯名藥用酒精系列，符合政府「乙類成藥」和「PIC/Ｓ GMP廠」兩項原則外，面對現在未結束的疫情局勢，藉由可愛卡通角色傳遞幸福快樂的正能量，用積極的態度面對未來，用樂觀的心回歸生活，幫助大家安心照護、可愛防疫。
四款三麗鷗造型酒精攻守兼備，給你四種力量，Hello Kitty堅定的力量，貼心護理長的細心呵護；Ｍy Ｍelody心靈的力量，溫柔小護士暖心陪伴；大耳狗勇敢的力量，親切醫生專業照護；布丁狗微笑的力量，呆萌小助手開朗鼓勵，依照不同造型會有99ml隨身瓶及500ml補充瓶兩種容量，從九月份到十一月週週Ｑ萌推出。
明基健康生活提醒，在選購酒精時務必要謹慎小心，面對琳瑯滿目的消毒產品，更是需要特別注意是否為醫藥等級，明基健康生活選擇「真正的『藥用』酒精，乙類成藥」，並由PIC/Ｓ GMP廠生產製造，產品瓶身材質採用聚丙烯（PP）5號，塑膠耐酸、鹼、油且剛性佳，拿來承裝酒精相對安全，從裡到外，照護健康面面俱到，任何產品細節絕不馬虎，讓全家人使用起來既安全又放心。