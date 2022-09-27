木星60年來最接近地球！絕美畫面曝光 走出家門就可觀測
今（27）日約凌晨3點，從太陽往外數的第5顆行星，木星到達「衝」的位置，太陽和木星會位在地球兩側、且赤經經度相差180度，是60年來最接近地球的一次，未來兩週也都是觀賞木星的好時機，不僅視直徑最大，亮度也最高。台北市立天文館研究組許晉翊表示，木星大概13個月就會發生一次衝，但由於木星的行進軌道和地球一樣都很接近圓形，因此其「最接近的時間點」並無規律性。若想要看見木星也非常容易，只要在天黑後的東南方，肉眼看到最亮的白色星子即是木星，透過小型望遠鏡就能看到表面較明顯的條紋及衛星。
許晉翊說道，天黑後的東南方，肉眼看到最亮的白色星子就是木星，用小型望遠鏡就能看到表面較明顯的條紋及衛星，如果用口徑10公分以上的專業天文望遠鏡，甚至可觀察到著名的大紅斑和條紋的細緻結構，視直徑達49.9角秒，亮度甚至可達到-2.9等，雖然衝的時間已過，但未來2週都是觀測的絕佳時機，超越火星大衝時的亮度；台南市天文協會名譽理事長周銀王日前也在臉書分享，日前他在自家門前拍下的木星畫面，圖中著名的大紅斑一覽無遺，相當美麗。
許晉翊提到，1963年10月木星的和地球的距離約5億9120萬公里，而今年則是5億9130公里，因此是60年來最靠近地球的一次衝，他也說道，衝其實每年都會發生，但與地球的距離並無固定的週期性，且有別於多數行星的行徑軌道都是橢圓形的，木星看地球反而都是走比較圓的路徑，加上地球自轉影響，因此兩者距離都是在不規律變動的。除了木星外，若天候狀況佳，近期也還是能在天空中看見火星、土星等行星，10月還有「天龍座流星雨」、「水星西大距」等天象依序登場。
據台北天文館資料顯示，木星是從太陽往外數的第5顆行星，也是太陽系中最大的行星。體積為地球的1321倍，質量為地球的318倍，主要由氣體和冰所組成，屬於「氣體巨行星」，目前已知它的已確認衛星達79顆，僅次於土星之後，整個木星系統宛如太陽系的縮影。天文館也將在10月1日晚間7時，透過線上直播揭開太陽系行星之王—木星的真面目；此外，中央氣象局結合「Kiss Science」活動，10月1日上午9點至下午17點，也開放觀星活動，不需事先報名即可入場，但參訪人數達800人以上，將進行人流管制進場。