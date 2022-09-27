坦言周玉蔻傷及選情　陳時中：目前沒規劃接受她訪問

媒體人周玉蔻持續針對蔣萬安身世、蔣父蔣孝嚴緋聞猛攻，讓台北市長選舉議題焦點模糊；周昨日於北檢與國民黨台北市議員王鴻薇的針鋒發言，也引發諸多關注。民進黨台北市長參選人陳時中今（27）日赴大安區成功中繼市場掃街前，被問及周玉蔻一連串動作是否影響自己選情，他坦言，短時間效應是有，但相信選民是理智的；至於選前是否再接受周玉蔻訪問，陳時中表示，目前沒有規劃。
周玉蔻近來針對蔣萬安展開一連串攻擊，相關發言引發諸多討論，外界普遍認為，此舉會傷及陳時中選情。陳時中今日赴大安區成功市場掃街前受訪，被問及此事時坦言，「短時間效應是有，但選民是理智的，回歸看候選人本身政策，那自然就會翻轉」。
媒體也問及，選前是否還會接受周玉蔻訪問？陳時中表示，目前沒有規劃，他也重申，選戰還是必須回歸正軌，跟選舉無關的人不要攻擊，政策本身不要抹黑，無端八卦不要涉入，這都是最基本ABC，期盼回歸選舉主軸。
至於怎麼看待周玉蔻昨日赴北檢，陳時中表示，他對個人行為不予評論，「我也沒辦法呼籲她不要講話」。
今日掃街活動包含成功中繼市場自治會會長陳中明、民進黨發言人謝佩芬、陳時中發言人莊瑞雄、民進黨台北市黨部主委張茂楠、民進黨台北市議員簡舒培、王閔生、參選人趙怡翔、詹晉鑒、陳聖文也都一同現身。