休息2小時把旅館變戰場！床單「染血+排泄物」 業者崩潰
玩太嗨？近年消費者入住旅館或民宿後，因為鬧過頭把房間弄得一團糟的爭議頻傳，不過當親身遇到真的還是很崩潰。就有位旅館業者無奈表示，客人花了486塊錢休息兩小時，結果竟然把房間變得慘不忍睹，床上又是血跡又是排泄物，且對方還無意賠償，讓業者氣炸。
有業者在臉書《爆廢公社公開版》發文，表示「常常在新聞 、爆料，看到一些沒水準的房客，沒想到自己也能遇到！」透露有位房客花了486塊錢休息兩小時，結果把房間糟蹋的慘不忍睹，從分享的照片中可以看到，床單上血跡斑斑還有疑似排泄物的黃漬，而浴室內的毛巾也是留下疑似排泄物的痕跡，讓人好傻眼。
原PO為了處理善後找來外面的清潔公司消毒清潔，房務阿姨只能戴上兩層口罩和手套來清理被惡意弄髒的房間，讓原PO火大開嗆「這樣的人應該成為飯店的拒絕往來戶」，並曝光事後與對方的對話，對方辯稱房間「一進去就很髒」，解釋這些都不是自己造成的，還說離開時不是這樣，不曉得房間為何變得一團亂，讓業者氣得說要上法院提告，對方則冷回「你自己看著辦吧」。
網友紛紛在底下留言回覆說，「一定要告」、「做房務很常會看到很多亂到爆的房間」、「這不告對不起自己」、「現在奧客超多～真的不意外」、「以為有付款怎弄都沒關係，實在水平很低」。（編輯：倪浩軒）