打半套拳廁所跑三次　攝護腺汽化術助治本

台中 73 歲「陳董」愛打太極拳，但他近來飽受頻尿所苦，感嘆「打半套拳得跑廁所好幾回」，經子女陪同就醫，赫然發現原來是膀胱內多了 2 公分大結石，加上攝護腺肥大堵住尿道出口，才會經常頻尿，所幸利用鈥雷射內視鏡清除結石，再透過雷射汽化手術「拓寬」攝護腺後，陳董又能虎虎生風打拳了。

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亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，患者子女因不捨老父親被頻尿問題限制參加比賽，加上患者本身十分排斥就醫，以致病情遲未改善，每天都鬱鬱寡歡，脾氣也變得暴躁。

經子女不斷遊說，患者終於前來就醫，經詢問狀況後先安排尿液檢查，驗出一般人難以用肉眼察覺的微量紅血球，之後超音波檢查看到一塊「白色陰影」，經膀胱鏡檢查後，不僅發現攝護腺十分肥大，尿道僅剩一小縫，也順利找到造成頻尿的另一元兇 - 「膀胱結石」，大小約 2 公分，於是建議手術雙雙清除。

經以輸尿管鏡從尿道進到膀胱後，先利用鈥雷射將結石打碎取出，另外為一勞永逸解決頻尿問題，再以「綠光雷射攝護腺汽化術」燒灼腫大的攝護腺，「拓寬」膀胱出口，術後多日患者回診，開心表示頻尿問題明顯改善，每天不再頻頻跑廁所，甚至「已經報名太極拳比賽，準備好好表現一番」。

邱鴻傑解釋，許多民眾常以為結石一定會很痛，理應可以提早發現治療，但膀胱結石與其他尿路結石如腎臟、輸尿管或尿道結石的疼痛反應並不相同，其他部位結石摩擦則會刺激泌尿道神經，出現劇烈絞痛，讓患者第一時間即能察覺病症並緊急就醫，但膀胱結石除非大到完全堵住尿道，否則當結石摩擦膀胱時，大腦僅會轉換成刺激感，提醒增加排尿收縮頻率，因而錯過治療時間。

邱鴻傑也指出，若結石小於 0.5 公分，有六成會隨尿液自動排出，但該患者因攝護腺肥大堵住排尿，導致「小石頭滾 2 年，越滾越大顆」，最終被「關」在膀胱內無法排出，一旦沒有及時取出，放任結石越來越大，最後可能會完全堵住尿道，造成尿滯流，唯有取出碎石及消除攝護腺，才能徹底改善頻尿問題。