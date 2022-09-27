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中小學校長遴選私相授受？全教總揭發校長培訓班利益結構

▲全教總今（27）日召開記者會，揭穿中小學校長培訓班背後利益共生結構。（圖／記者李琦瑋攝，2022.09.27）
▲全教總今（27）日召開記者會，揭穿中小學校長培訓班背後利益共生結構。（圖／記者李琦瑋攝，2022.09.27）

記者李琦瑋／台北報導

2022-09-27 11:15:07

全教總今（27）日表示，日前接獲檢舉指稱，大葉大學教育專業發展研究所榮譽講座教授黃德祥以個人名義開設中小學校長培訓班，每位學員收費高達3萬6000元，講師陣容堅強，不少知名學者與前教育官員皆名列其中，恐有校長遴選私相授受的疑慮，要求教育部徹查並全面改革。黃德祥回應，全台灣各大學都在開這類課程，自己開設培訓班也是美事一樁，培訓班講師都不會是現任校長遴選委員，謹守利益迴避原則。

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全教總理事長侯俊良表示，黃德祥在邀請其他學者擔任該培訓班講座教師的短信中，自稱「多年來我開設中小學校長培訓班，成績相當不錯，已有200餘位校長金榜題名。由於這個校長培訓班欲罷不能，我也把它當做一種功德，服務有志學員。」文末並稱「將敬謹支給鐘點費一萬元，高鐵車票另計。」

侯俊良說，檢視該培訓班講座名單，陣容極為堅強，不少知名學者與前教育官員列名其中，包括前教育部長吳清基、前台北市教育局長湯志民、前國教署副署長黃新發、國教院副院長顏慶祥等等，質疑這可能是一個保證班，大大提升校長遴選出線機會。

侯俊良表示，該培訓班招生簡章顯示主辦單位為南投縣私立同德高中，他質疑「培訓班」究竟由誰開設？是黃德祥個人開設的專班，還是同德高中？或同德高中僅借牌並協助招生、提供場地？黃德祥原在國立彰化師大任教，退休後又轉任大葉大學，現為大葉大學師資培育中心主任，卻以私人名義在外校開設收費的「培訓班」，按其自述，此一培訓班由他本人主導，自稱志工，卻收取高額學費，甚至高過師培大學、國教院課程（彰師大為2萬5000元），這是高教界的產學創新嗎？就算大葉大學未有「競業條款」，黃德祥不斷為自己「創造價值」的作法，符合社會對一個教育學者的期待嗎？

侯俊良質疑，列名「培訓班」講座的各校學者與前官員，甚至包括現任的國教院副院長、現任的國立教育大學校長以及教育學院院長，這是在暗示想當校長就先進培訓班嗎？這群講師可能同時擔任校長甄選筆試命題委員、遴選委員，或後續學校訪視、評鑑委員等，高度重疊，形成一個產業鏈，究竟有無私相授受之情事？「整個培訓班究竟是黃德祥自稱的功德，或根本就是一個廉價、利益共生的校長生產工廠？」他呼籲這些「大咖」講師應該利益迴避。

全教總高中職委員會主委張瓊方提到，私立高中適合開設校長培訓班嗎？過去不少大學均針對中小學校長甄選開設過名目不一的「學分班」、「素養培訓班」，中小學開設收費的校長遴選專班，則是前所未聞，同德高中應該是全國第一個開設校長遴選培訓班的中小學。

她說，就算要開班，為何不在大學的師培單位？卻在一所私立高中？請問「同德高中職訓中心」成立的目的是為了培育高中校長嗎？符合私立高中的成立與辦學宗旨嗎？主管機關國教署是否知悉？

張瓊方指出，針對中小學校長遴選，全教總多次要求教育部、國教署全面改革，主管機關卻推諉卸責，現在又爆出此種遊走灰色地帶、有違學術倫理、傷害校長遴選公平的「培訓班」，更加坐實這背後其實是教育官學相互拉抬的利益共犯結構。

侯俊良說，除了黃德祥私人開設的培訓班，國教院、師培大學課程，所有制度都應檢視利益迴避的問題。

全教總呼籲擔任過教育官員、現任大學教育相關系所教授、擔任過中小學校長遴選的學者，應即刻退出「培訓班」以求自清，並要求教育部成立專案調查小組徹查，培訓班是否有利用職權圖利自家學員，並針對現行國立高中校長遴選制度缺失，進行全面改革，以重建各界對中小學校長遴選制度的信任。

黃德祥回應，「我個人在大葉大學任教多年，辦了10幾期校長主任培訓班，績效良好，在大葉大學退休改聘榮譽教授，很多舊雨新知知道我對校長主任培訓幫助專業成長有一定歷練，他們都請託我繼續開設。」

黃德祥說，「同德高中主管很多都是我學生輩的，樂意租借場地，且 私校較有彈性」，目前收費主要付給講師高額的鐘點費，講師們也樂於栽培後進，除了培訓班也歡迎現任主任、校長來在職進修；另外，講師都不會聘到現任委員，這些講師也會自行利益迴避，多是退休的教授、官員。

黃德祥認為，全教總的指控過於嚴重，這是美事一樁，值得表楊，因為把教育種子擴散出去；考量中小學教師收入有限，培訓班費用可以分期，去年有人沒交錢也都從寬，純粹為了栽培後進，「有點像結善緣、隨緣。」

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