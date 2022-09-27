中小學校長遴選私相授受？全教總揭發校長培訓班利益結構

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侯俊良說，檢視該培訓班講座名單，陣容極為堅強，不少知名學者與前教育官員列名其中，包括前教育部長吳清基、前台北市教育局長湯志民、前國教署副署長黃新發、國教院副院長顏慶祥等等，質疑這可能是一個保證班，大大提升校長遴選出線機會。
侯俊良表示，該培訓班招生簡章顯示主辦單位為南投縣私立同德高中，他質疑「培訓班」究竟由誰開設？是黃德祥個人開設的專班，還是同德高中？或同德高中僅借牌並協助招生、提供場地？黃德祥原在國立彰化師大任教，退休後又轉任大葉大學，現為大葉大學師資培育中心主任，卻以私人名義在外校開設收費的「培訓班」，按其自述，此一培訓班由他本人主導，自稱志工，卻收取高額學費，甚至高過師培大學、國教院課程（彰師大為2萬5000元），這是高教界的產學創新嗎？就算大葉大學未有「競業條款」，黃德祥不斷為自己「創造價值」的作法，符合社會對一個教育學者的期待嗎？
侯俊良質疑，列名「培訓班」講座的各校學者與前官員，甚至包括現任的國教院副院長、現任的國立教育大學校長以及教育學院院長，這是在暗示想當校長就先進培訓班嗎？這群講師可能同時擔任校長甄選筆試命題委員、遴選委員，或後續學校訪視、評鑑委員等，高度重疊，形成一個產業鏈，究竟有無私相授受之情事？「整個培訓班究竟是黃德祥自稱的功德，或根本就是一個廉價、利益共生的校長生產工廠？」他呼籲這些「大咖」講師應該利益迴避。
全教總高中職委員會主委張瓊方提到，私立高中適合開設校長培訓班嗎？過去不少大學均針對中小學校長甄選開設過名目不一的「學分班」、「素養培訓班」，中小學開設收費的校長遴選專班，則是前所未聞，同德高中應該是全國第一個開設校長遴選培訓班的中小學。
她說，就算要開班，為何不在大學的師培單位？卻在一所私立高中？請問「同德高中職訓中心」成立的目的是為了培育高中校長嗎？符合私立高中的成立與辦學宗旨嗎？主管機關國教署是否知悉？
張瓊方指出，針對中小學校長遴選，全教總多次要求教育部、國教署全面改革，主管機關卻推諉卸責，現在又爆出此種遊走灰色地帶、有違學術倫理、傷害校長遴選公平的「培訓班」，更加坐實這背後其實是教育官學相互拉抬的利益共犯結構。
侯俊良說，除了黃德祥私人開設的培訓班，國教院、師培大學課程，所有制度都應檢視利益迴避的問題。
全教總呼籲擔任過教育官員、現任大學教育相關系所教授、擔任過中小學校長遴選的學者，應即刻退出「培訓班」以求自清，並要求教育部成立專案調查小組徹查，培訓班是否有利用職權圖利自家學員，並針對現行國立高中校長遴選制度缺失，進行全面改革，以重建各界對中小學校長遴選制度的信任。
黃德祥回應，「我個人在大葉大學任教多年，辦了10幾期校長主任培訓班，績效良好，在大葉大學退休改聘榮譽教授，很多舊雨新知知道我對校長主任培訓幫助專業成長有一定歷練，他們都請託我繼續開設。」
黃德祥說，「同德高中主管很多都是我學生輩的，樂意租借場地，且 私校較有彈性」，目前收費主要付給講師高額的鐘點費，講師們也樂於栽培後進，除了培訓班也歡迎現任主任、校長來在職進修；另外，講師都不會聘到現任委員，這些講師也會自行利益迴避，多是退休的教授、官員。
黃德祥認為，全教總的指控過於嚴重，這是美事一樁，值得表楊，因為把教育種子擴散出去；考量中小學教師收入有限，培訓班費用可以分期，去年有人沒交錢也都從寬，純粹為了栽培後進，「有點像結善緣、隨緣。」