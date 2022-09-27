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蓬佩奧今年二度訪台、首訪高雄　基進舉牌歡迎

▲蓬佩奧今年第二次來到台灣、首次訪高，台灣基進在萬豪酒店對面舉起「歡迎蓬佩奧先生再度來台」的手板，表示對這位台灣友人的歡迎。（圖／台灣基進提供）
▲蓬佩奧今年第二次來到台灣、首次訪高，台灣基進在萬豪酒店對面舉起「歡迎蓬佩奧先生再度來台」的手板，表示對這位台灣友人的歡迎。（圖／台灣基進提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-09-27 11:16:11

今（27）日早上美國前國務卿蓬佩奧（Michael Richard Pompeo）在高雄萬豪酒店，即將於「全球台商經貿論壇」演講，而這也是蓬佩奧今年第二次來到台灣、首次訪高，台灣基進高雄市參選人在萬豪酒店對面舉起「歡迎蓬佩奧先生再度來台」的手板，表示對這位台灣友人的歡迎。

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台灣基進三民區市議員參選人張博洋表示，中共二十大前，美國最挺台的前國務卿來台，並且以世界經貿作為主軸演講，就是在傳達台灣跟世界經貿緊緊綁在一起，台灣有事，世界有事的訊號，這也跟上週美國現任國務卿布林肯表示「台灣製造半導體的能力若遭到破壞，將對全球經濟產生『毀滅性影響』」說法不謀而合。

張博洋分析，蓬佩奧7月接受泰唔士報專訪時，已公開表態已經準備好參與2024美國總統大選，如今也用實際行動表達挺台立場，顯見「台灣牌」已成為美國政界的基本立場之一，而國務卿等級的蓬佩奧一下飛機就直達高雄，有別於過往外賓來台都以台北活動居多，也大大的為高雄的國際能見度加分。

▲張博洋認為，國務卿等級的蓬佩奧一下飛機就直達高雄，有別於過往外賓來台都以台北活動居多，也大大的為高雄的國際能見度加分。（圖／台灣基進提供）
▲張博洋認為，國務卿等級的蓬佩奧一下飛機就直達高雄，有別於過往外賓來台都以台北活動居多，也大大的為高雄的國際能見度加分。（圖／台灣基進提供）
岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安市議員候選人劉航遠表示，全世界民主自由國家陣營，都受到烏俄戰爭跟中共的威脅，台灣不只是在印太戰略地區佔據重要位置，也有著生產晶片作為重要戰略物資的角色，因此台灣的安全就是全世界民主陣營國家的安全。

林園大寮市議員參選人楊佩樺則指出，過去台灣國內很多中共同路人經常表達疑美論，但蓬佩奧在今年就已兩度來台，與其質疑國際是否會在中國武力犯台時伸出援手，不如問問自己願不願意為了台灣團結反共，當我們表達堅定的態度，相信國際上民主的國家就會跟我們站在一起。

仁武、鳥松、大樹、大社市議員參選人張婷婷則表示，蓬佩奧可說是下屆角逐美國總統的熱門人選，也是美國政壇中長期堅定支持台灣的政治人物，因為長期質疑中國，蓬佩奧遭到中國外交部制裁，此時正值中國十一國慶前夕，也是中共20大前的敏感時刻，此時訪台並會晤多名縣市首長，過去統促黨及新黨人士如影隨形的抗議，這一次要讓他感受台灣本土派的歡迎。

鳳山區市議員參選人李雨蓁指出，高雄這幾年不只展現民主自由及人權的進步，更將資源導入在地產業的發展，下午蓬佩奧將前往駁二搶先目睹即將開島的設計中島與聊療漂漂河，更能體認到台灣在地IP的魅力與爆發力，感謝蓬佩奧讓世界看到高雄，也必須說當國際盟友伸出友善的雙手時，台灣也需要強化自身的能力與競爭力，讓世界知道台灣準備好了。

▲李雨蓁指出，當國際盟友伸出友善的雙手時，台灣也需要強化自身的能力與競爭力，讓世界知道台灣準備好了。（圖／台灣基進提供）
▲李雨蓁指出，當國際盟友伸出友善的雙手時，台灣也需要強化自身的能力與競爭力，讓世界知道台灣準備好了。（圖／台灣基進提供）
台灣基進左營楠梓市議員參選人陳子瑜則認為，蓬佩奧做為美國近年來最挺台的前國務卿，他的支持，也讓台灣社會必須要認識到，台灣人民必須更加展現出捍衛主權、自由民主的意志與決心，才能守護自己的國家。

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