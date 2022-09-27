周玉蔻烏龍爆料張淑娟風波 黃珊珊：比謀財害命更嚴重
媒體人周玉蔻日前在自己的政論節目上，連三天直指前中國小姐張淑娟，與國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴發生婚外情，引發各界議論。而張淑娟本人在國民黨台北市議員王鴻薇的陪同下，到地檢署提告周玉蔻加重誹謗。不過周玉蔻本人則無預警出現在地檢署門口，表示要向張淑娟道歉，並承認是烏龍爆料，現場也爆發口角與推擠衝突。對此台北市長參選人黃珊珊今（27）日受訪時則評論，一個媒體人用她的社會公器打壓一個平民百姓，這件事情真是令人髮指，已經比什麼謀財害命更嚴重。
針對周玉蔻近日來一連串的脫序行為，以及針對的張淑娟烏龍爆料，黃珊珊表示這是非常不正常的事情。「這件事情跟張淑娟沒有關係，任何人被這樣污衊，我想沒有一個人會好過。再加上是用一個媒體的公器，我覺得這已經是天怒人怨了。」黃珊珊說，這樣的標準怎麼會發生在台灣這樣民主自由的社會？一個媒體人用她的社會公器打壓一個平民百姓，這件事情真是令人髮指，已經比什麼謀財害命更嚴重。
至於針對民進黨參選人陳時中頻頻與周玉蔻切割，黃珊珊則形容，這與過去NCC關掉中天電視台是一樣的概念，當初NCC認為中天的政論節目有造謠抹黑，所以把中天關掉，那現在是不是也要用一樣的標準看待周玉蔻？「不用再切割了，這個顯然周玉蔻已經不只是自走砲而已了，顯然是養側翼養到已經沒有標準了。」黃珊珊說，傷人名節為樂、傷人名節為業，這是很嚴重的事情，「這件事情身為一個執政黨，然後他們的候選人現在還想要來做切割，我覺得是低估台北市民的智慧。」