穆斯林祈禱室啟用 北榮獲友善環境認證

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲臺北榮總穆斯林祈禱室獲頒「穆斯林友善環境證書」。（由左至右：沙烏地阿拉伯商務辦事處Mr.Adel Fahad A. Althaidi處長、臺北榮總高壽延副院長、中國回教協會張明峻理事長）
醫病醫心 北榮全方位照顧病患及家屬
臺北榮總副院長高壽延表示，所謂醫病醫心，除了提供優質的醫療服務，心靈的撫慰更是重要。早前中正樓前地下連通道，已設有佛堂、牧師室、天主教小聖堂，而為了提供穆斯林國家在台人士一個友善就醫環境，也再設置了祈禱室及淨身設備，以「視病猶親」的理念，提供所有就醫民眾「身、心、靈」全方位的照護。
▲北榮穆斯林祈禱室提供穆斯林更加友善的就醫環境。（圖／台北榮總提供）
台榮登全球穆斯林旅遊指數第二 友善表現有目共睹
沙烏地阿拉伯商務辦事處Mr.Adel Fahad A. Althaidi處長對於臺北榮總長期提供各國駐外使節、官員及親屬優質的醫療服務，重視穆斯林人士就醫需求，設置祈禱室等貼心服務表達讚揚與感謝，並表示臺灣近年來在提供穆斯林友善環境上的努力有目共睹，將吸引更多穆斯林人士來臺工作、就學或移居。
▲Mr.Adel Fahad A. Althaidi處長讚揚臺北榮總重視穆斯林人士就醫需求。（圖／台北榮總提供）
中國回教協會張明峻理事長感謝臺北榮總提供穆斯林友善環境，特別是讓許多在台移工得到心靈上的寄托。他指出，萬事達卡-新月評等2022年全球穆斯林旅遊指數，臺灣蟬聯非伊斯蘭合作組織旅遊目的地的第2名；同年，新月評等辦理之「清真旅遊獎」，臺灣更獲頒為「年度最包容旅遊目的地(非伊斯蘭合作組織)」，這些肯定再再證明了台灣在友善穆斯林環境上所做的努力。
▲張明峻理事長感謝臺北榮總提供穆斯林友善就醫環境。（圖／台北榮總提供）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55236
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw