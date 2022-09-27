王鴻薇批周玉蔻「二度傷害」：張淑娟聽到她聲音就會哭
媒體人周玉蔻爆料蔣孝嚴當年「晶華緋聞案」女主角是名媛張淑娟，昨（26）日張淑娟在台北市議員王鴻薇的陪同下到台北地檢署提告，周玉蔻趕在張淑娟現身前鞠躬道歉，不過仍控制不了情緒，當場與王鴻薇互罵；王鴻薇今（27）日上節目，還原和張淑娟聯繫過程以及現場情況，怒斥周玉蔻對張淑娟是「二度傷害」。
王鴻薇今天接受《POP撞新聞》廣播節目專訪時表示，周玉蔻近期一直針對國民黨台北市長參選人蔣萬安的身世之謎、蔣孝嚴滾床單事件爆料，自己對八卦沒有興趣，平時也沒有看周玉蔻的節目，但是23日時接到朋友的請託，希望她能夠幫張淑娟，原先自己有點猶豫因為覺得自己不了解事情來龍去脈，也不知道能怎麼幫忙。
王鴻薇表示，朋友認為周玉蔻有麥克風，有媒體資源，可是所以希望王鴻薇能夠幫助張淑娟對外發聲，代發聲明稿、律師函準備26日按鈴申告，想不到代發聲明稿以後，自己也被周玉蔻罵了一頓。
針對昨天提告狀況，王鴻薇指出，她昨天一開始要張淑娟先不要下車，後來聽到周玉蔻的言論，「我實在是聽不下去，妳到底在鬼扯什麼東西？」最後兩人就吵起來，個人認爲周玉蔻只是想炒作，在地檢署現場「刷一波」，晚上在自己的節目再刷一波，趁著張淑娟在旁邊可以再度炒作。
王鴻薇也表示，昨天張淑娟一聽到周玉蔻的聲音便開始哭泣，「曾經被一個人狠狠修理、霸凌後，會害怕聽、看到對方」，但周玉蔻一個人卻一直不斷的吵，王鴻薇也直言「周玉蔻這麼做就是再度霸凌，二度傷害。」（編輯：孫唯容）