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男友媽駭客上身！情侶間「私密對話」全都知　女崩潰求援

▲男友媽駭客上身，情侶間私密對話全都知，女崩潰求援。（示意圖／Pixabay）
▲男友媽駭客上身，情侶間私密對話全都知，女崩潰求援。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-09-27 13:35:122022-09-27 13:35:29

有位女網友發文闡述一件「恐怖故事」，她男友的媽媽控制慾極強，平時會趁兒子不注意時偷看他的密碼或翻閱訊息，來掌握兒子的一舉一動，而這情況在兩人交往後變得更加嚴重。因男友媽早已認定兒子的前任為媳婦，故會在原PO與男友見面時故意查勤或叫兒子回家，有時甚至會明說自己不喜歡原PO，殊不知自己認定的媳婦才是真正傷害過她兒子的人。

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原PO於Dcard發文，表示近期男友媽的狀況愈加誇張，兩人開始採取反制措施，例如刪除Line紀錄（包含電腦版），收回關鍵字句，盡量用電話聯絡，刪對話後重新備份、勤換手機密碼、不在男友媽媽面前解鎖螢幕、使用其他聊天軟體並隱藏、關掉iPhone尋找和定位功能、刻意將車停在離原PO家很遠的地方。

近日男友來原PO家拿東西，前腳才踏進房門，後腳又收到了媽媽質問的電話，甚至直接表明「我都看到紀錄了，他不是去找你拿證件嗎？」，可兩人明明已確實實行上述反制措施，令原PO忍不住大喊「男友媽媽可以當駭客了吧」。

▲女子突然聽到「鬼來電」鈴聲，循聲找到男友第二支手機。（示意圖／取自Pixabay）
▲男友媽媽不知道用什麼方法掌握了兩人之間的對話。（示意圖／Pixabay）
網友對此都感到不可思議，回覆「分手了吧！有這種媽媽婚後你一定更辛苦，你男友也不會幫自己發聲」、「無關男女，我覺得人就是要懂得獨立，而你男友感覺很軟爛不會硬起來處理這些事，你還是三思一下要不要繼續吧」、「男友沒跟他媽媽說，她認定的媳婦綠她兒子嗎？」、「有沒有可能在男友房間放錄音筆，偷聽你們對話內容？」

原PO後續更新，認為在進行一系列措施下，男友媽之所以可以掌握一切很有可能是裝了監視器，但苦無沒有證據，且她實在疑惑為何兩人都已做成這個地步，男友媽仍能知道所有事情，「就算我跟男友分手，我還是要知道到底為什麼」。（編輯：李惠婷） 

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