主播劉宜函老公怒砸飯店櫃檯！綠舞回應「3點聲明」開槓
台視女主播劉宜函日前與家人到宜蘭遊玩，下榻宜蘭知名的「綠舞國際觀光飯店」，沒想到開心出遊竟引發與飯店糾紛。劉宜函老公潘先生昨（26）日先是在臉書社團發文，指稱看到疑似「飯店員工20幾個穿一樣衣服集體在門口抽菸」，更嗆飯店餐點難吃、被員工無端吼叫，最後還還被飯店告，「花了10000元住的房間回家還要收律師信。」對此綠舞國際觀光飯店方也不甘示弱，直接PO出監視器畫面反指潘男在櫃檯怒砸壓克力板、對飯店人員情緒失控等不當行為，因此才對潘男寄出律師函。《NOWnews今日新聞》記者今致電綠舞飯店求證，業者提出3點聲明，澄清對方貼文的錯誤，並強調「目前還沒進入提告程序。」只希望能得到潘男刪文以及道歉。
綠舞國際觀光飯店坐落於宜蘭五結鄉，周圍被大片綠油油蘭陽平原環繞，更鄰近蘭陽溪、宜蘭河以及冬山河，自然景觀相當壯觀。不僅如此，綠舞更是全台唯一日式庭園主題飯店，人氣超高連平日訂房頁面都顯示「查無空房」。沒想到這樣一間高級飯店竟被指控餐點難吃、員工無端對顧客吼叫等，飯店業者今向記者透露：「我們只是寄出律師函，並非存證信函，目前還沒進入提告程序。」僅希望他可以下架臉書不實指控，加上當面對該日員工道歉，「還是希望可以和平解決這場爭議。」
針對潘男指稱「被飯店員工無端吼叫」，業者還原當時是因為正值疫情關係，飯店停車場仍要停下車來量測體溫措施，「但那天他（指潘男）沒有停下來，停車場警衛才善盡職責大聲喊停，不過車還是比人快，他沒聽清楚就逕直開進去，才會誤會我們警衛在吼他。」另外，潘男第二項指控：「疑似飯店員工聚集抽菸」，業者無奈指「這真的不合理」，再次強調那並非飯店員工，只是團體客人。最後綠舞飯店業者再次呼籲潘男可以以和氣的方式解決糾紛，若還未看到對方歉意，「不排除走法律途徑」。
事實上，糾紛曝光後，劉宜函今稍早在臉書發聲：「關於在飯店櫃臺吼叫及摔壞壓克力板等事，對於先生未能控制情緒所衍生風波，先生及本人深感抱歉，也謝謝各方人士的指教。」劉宜函也忍不住替丈夫多說幾句：「事出有因，先生行車中無端遭員工吼叫而深感受辱，因此到櫃臺反應理論，事件當下我們已向櫃檯人員道歉。」她表示當天跟飯店主管溝通時，飯店方並無提出如律師函所述的要求或賠償，「對我方而言糾紛於該日已處理完畢，未料10天後飯店卻突然寄發律師函給不在場的我，令人錯愕與遺憾。」