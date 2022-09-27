誓師！國民黨「為你拚好日子」九合一助選團成軍

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朱立倫說，這五條正確路線都是國民黨堅持要做的事情，1126讓中道、理性、穩健、務實、奉行正確路線的國民黨，能獲得人民的支持與肯定。
馬英九表示，這次來是為營造團結奮鬥氣氛，讓國民黨在年底選舉獲得最多席次。民進黨這六年來統治下，內政、外交、經濟都問題重重，七年前他與習近平在新加坡碰面後，英國《經濟學人》週刊評論稱這是中共在台灣主權議題上對台灣所做的最大讓步，當時沒人會認為兩岸會進入戰爭狀態；同一份刊物今年5月的版本，卻寫台灣是全世界最危險的地方，國民黨一定要爭取地方選舉大勝，才有機會爭取兩年後中央選舉勝利，無論兩岸關係、能源問題或憲政發展，不改變政府就不可能進步。
吳敦義指出，回想四年前九合一選舉，他當時擔任黨主席，打了漂亮的一仗，贏得15個縣市首長，19縣市的議長，甚至連失去藍天20年的高雄也都贏回來。這次民進黨執政倒行逆施，民怨更高，選舉一定相對有利，但最重要的並不是選舉勝負，而是讓人民過好日子、好生活，兩岸也要和平互動，友善往來。
江啟臣表示，還記得2012年蔡英文選總統時，曾問「過去四年你過得好嗎？」現在蔡英文執政六年我們倒想問，「執政六年來你過得好嗎？」萬物齊漲、薪水不漲；演習就在家門前，政府卻沒有任何反應，連空拍機都不知道如何回應，人民能夠心安嗎？民進黨倒行逆施施政數不完。這是一次用選票喚回誠信、喚回公平正義的機會，民進黨執政到現在有負過責任嗎？一萬人因疫情去世，陳時中有下台嗎？他是下台跑去選舉，不是為了這一萬條人命。
在成軍誓師啟動儀式中，中央助選團成員都化身王牌投手，高呼「便當便當，民進黨揮棒落空！麻糬麻糬，民進黨三振出局！」口號，將三振、完封民進黨，讓國民黨提名的所有優秀候選人都能贏得選舉，使民進黨沒有任何揮出「安打」的機會。