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誓師！國民黨「為你拚好日子」九合一助選團成軍

▲國民黨中央助選團成立，由黨主席朱立倫擔任總團長，前主席馬英九、吳敦義等人擔任名譽團長。（圖／文傳會提供）
▲國民黨中央助選團成立，由黨主席朱立倫擔任總團長，前主席馬英九、吳敦義等人擔任名譽團長。（圖／文傳會提供）

記者余祥／台北報導

2022-09-27 12:00:08

距九合一大選倒數60天，中國國民黨今（27）日舉行「為你拚 好日子」九合一助選團成立誓師大會，由國民黨主席朱立倫任團長，前主席馬英九、吳敦義、江啟臣等任名譽團長，副主席、中常委、不分區立委等團結一心，共計77名助選團成員將全面出擊，誓言為國民黨年底九合一選戰打下戰果。

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朱立倫指出，國民黨目前正走在五條正確路線上，第一，台灣人民需要過幸福、永續、和平、繁榮的好日子，國民黨走中道、理性、穩健、務實路線，將創造區域和平，讓大家過安定的好日子；第二，國民黨真正做到性別平權，黨務主管半數以上是女性，並提名了10位十全十美的女性候選人；第三，國民黨在各地提名了153名年輕候選人；第四，國民黨是創建中華民國的政黨，永遠愛中華民國，中華民國最重要的就是民主、自由、人權、法治；第五，國民黨連結國際，不僅愛台，更親美、友日、和陸。

朱立倫說，這五條正確路線都是國民黨堅持要做的事情，1126讓中道、理性、穩健、務實、奉行正確路線的國民黨，能獲得人民的支持與肯定。

馬英九表示，這次來是為營造團結奮鬥氣氛，讓國民黨在年底選舉獲得最多席次。民進黨這六年來統治下，內政、外交、經濟都問題重重，七年前他與習近平在新加坡碰面後，英國《經濟學人》週刊評論稱這是中共在台灣主權議題上對台灣所做的最大讓步，當時沒人會認為兩岸會進入戰爭狀態；同一份刊物今年5月的版本，卻寫台灣是全世界最危險的地方，國民黨一定要爭取地方選舉大勝，才有機會爭取兩年後中央選舉勝利，無論兩岸關係、能源問題或憲政發展，不改變政府就不可能進步。

吳敦義指出，回想四年前九合一選舉，他當時擔任黨主席，打了漂亮的一仗，贏得15個縣市首長，19縣市的議長，甚至連失去藍天20年的高雄也都贏回來。這次民進黨執政倒行逆施，民怨更高，選舉一定相對有利，但最重要的並不是選舉勝負，而是讓人民過好日子、好生活，兩岸也要和平互動，友善往來。

江啟臣表示，還記得2012年蔡英文選總統時，曾問「過去四年你過得好嗎？」現在蔡英文執政六年我們倒想問，「執政六年來你過得好嗎？」萬物齊漲、薪水不漲；演習就在家門前，政府卻沒有任何反應，連空拍機都不知道如何回應，人民能夠心安嗎？民進黨倒行逆施施政數不完。這是一次用選票喚回誠信、喚回公平正義的機會，民進黨執政到現在有負過責任嗎？一萬人因疫情去世，陳時中有下台嗎？他是下台跑去選舉，不是為了這一萬條人命。

在成軍誓師啟動儀式中，中央助選團成員都化身王牌投手，高呼「便當便當，民進黨揮棒落空！麻糬麻糬，民進黨三振出局！」口號，將三振、完封民進黨，讓國民黨提名的所有優秀候選人都能贏得選舉，使民進黨沒有任何揮出「安打」的機會。

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