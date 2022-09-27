周興哲開心爆了！巧遇安海瑟薇秒變迷弟 那英直呼全名
周興哲才剛結束新加坡兩場「Odyssey旅程」萬人演唱會和人生首場泰國見面會，在杜拜稍事休假後，25日現身米蘭時裝周，驚喜合體好萊塢女星安海瑟薇、華語歌壇教母那英和當紅韓星李聖經、名設計師藤原浩等。
周興哲開心遇到偶像安海瑟薇，「小安」也親切跟他小聊幾句，讚他的外套很好看，周興哲則表示很愛她的電影。此外，當那英到打晚宴時，她一看到周興哲，就開心呼喚對方，表示耳聞他已久，終於第一次見到面了，那姐非常熱情，在席間都特別照顧著大家，讓氣氛很歡騰、熱鬧，她也特別對周興哲說，很喜歡他寫的作品，希望很快能有機會合作，讓他很感動，也不斷跟那姐道謝，氣氛相當融洽。
周興哲此次工作之旅，從新加坡引爆周興哲《Odyssey旅程》巡迴演唱會2場，再轉赴泰國見面會，在杜拜轉機時稍作停留，喘口氣也適應時差，再飛往義大利出席米蘭時裝周，整整1個月馬不停蹄的工作旅程，如今就要凱旋返台，緊接他將於10月21日、22日、23日於台北小巨蛋盛大舉行周興哲「Odyssey旅程」巡迴演唱會，這場由星空飛騰國際娛樂主辦的全新巡演，在CEO羅維君（法蘭姐）的策劃下，請到金鐘、金馬、金曲三金團隊為周興哲全心打造，造型總監許力文是金馬、金鐘常客，特別為周興哲打造最時尚的造型，據悉每場演唱會的安可服裝將都不一樣，頗具看點和亮點。