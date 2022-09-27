藍委批周玉蔻節目羞辱張淑娟　陳耀祥：已接獲30幾件檢舉

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李德維繼續說，全國人民這幾天都看到，周玉蔻在民視節目無所不用其極玩弄、羞辱張淑娟，但好像蘇貞昌、NCC都看不到？過去關中天電視台好像就都看得到，現在民視、周玉蔻做什麼都不看到，罰不罰？
陳耀祥回應，台灣是法治國家，對於新聞台不會事先查勘什麼言論，一定是事後追審。他透露，周玉蔻此案已收到「檢舉案約30幾件」，都在陸續處理中，收到檢舉就會進行調查，包括有無違法事實查證、公平原則等，都會依照法規處理。
李德維追問，張淑娟昨天去提告，若勝訴周玉蔻是否公然在電視上，散播假訊息毀人名節，行政院與NCC要怎麼處理民視與周玉蔻節目？蘇貞昌說，張淑娟昨依法行使權利，就由司法系統檢察官、法官來判決。陳耀祥則表示，控告屬刑事責任追究，將來有無罪由法院認定，至於周玉蔻節目有無違規，若將來查證屬實，這是行政責任問題，監督對象是民視並非個人。
李德維也嗆，若到時真的有行政責任，NCC是否敢關民視？陳耀祥回應，這必須就每個個案來看，畢竟每個電視台違規狀況可能不同。
不僅如此，李德維還拿出周玉蔻9月廣播電台節目邀請來賓名單，他批簡直是把民進黨台北市長參選人陳時中競選總部搬到電台裡，難道NCC也都看不到？根本置入行銷。陳耀祥重申，來賓邀請誰是新聞節目自由，「趙少康也會邀張善政上他電視台，這是他的自由，選舉過程邀請誰，不會去事前審查，尊重各個新聞頻道自由。」最後李德維直言，他要直接進行檢舉，可否立案調查？陳耀祥也允諾同意。