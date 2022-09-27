上午與蓬佩奧來個小約會 陳其邁：就台美合作交換意見
美國前國務卿蓬佩奧（Pompeo）二度來台，首度到南台灣高雄，參加全球台商經貿論壇，並進行專題演講，原先因昨晚班機時間有變，取消與高雄市長陳其邁的早餐會，改為晚宴見面，最後因蓬佩奧有趕上昨晚最後一班高鐵，因此今（27）天還是喬出時間讓兩人來個小約會，陳其邁表示，除了歡迎他來高雄，雙方也就美台美間的經貿、民主合作交換意見。
陳其邁指出，高雄作為台灣一個非常有代表性的城市，不僅在東亞貿易是最重要的一個接點，另外也是同時台灣民主的發源地，過去曾在這裡發生美麗島事件，歡迎他能夠多走走看看，他一定會喜歡這個熱情、友善的城市。
會談中，兩人就東亞的地緣政治交換意見，談到怎麼樣能夠讓台海及東亞和平穩定能夠持續，陳其邁也提到，美國在民主的陣營裡面其實可以扮演更積極、強而有力的領導，這對於印太地區的和平穩定都非常的有幫助。
陳其邁也特別說到，像是高科技產業的供應鏈的整合，這個對於整體全球的自由貿易非常重要，當然對台灣安全來講也非常重要，蓬佩奧對於這點表示非常認同，
另外，陳其邁也感謝蓬佩奧對台灣民主和安全的支持，在他國務卿的任內，協助台灣國際社會的參與，或者在很多的對話裡面都扮演積極的角色，陳其邁特別代表台灣人民代表感謝，台美雙方不管是對經貿或是民主的支持，都應該要有更廣泛的合作，蓬佩奧也表贊同，他認為不管在區域的和平穩定，以及經貿的部分，對於和平穩定來講也是重要的力量，重要性不下於政府或是國家之間的合作。