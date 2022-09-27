教師節來了！新住民「移」起DIY

移民署新竹縣服務站在教師節前夕辦理家庭教育課程暨「DIY手作卡片－感謝恩師活動」，當天邀請了新住民及子女一起參加，並由竹北國小賴慰慈老師進行立體及花束造型卡片教學。讓在場的小朋友們親手製作卡片並寫下對學校老師的感謝，也有些新住民們選擇將卡片寄回給自己的父母，對他們人生中最重要的心靈導師傾訴最深的愛與祝福。
賴慰慈老師向學員們介紹，乾燥花製作需要經過一系列複雜加工程序，再透過重新染色，讓花朵色系更加鮮豔。完成後除了可以運用在家中或辦公空間裝飾外，縮小版花束則能用於點綴手工卡片，豐富作品質感。學員們很開心新竹縣服務站藉由今天的課程，讓學員們體驗DIY立體花束卡片並寫下對老師或家人的感謝，趕在教師節前夕親手將格具意義的祝福送出。新住民王秀麗說，最想感謝的就是一生中最珍貴恩師，也就是父母親。因為新冠疫情，她已經將近三年沒有返家探親，想將這次完成的花束卡片送給遠在柬埔寨的爸媽，說出對她們的愛以及想念。
新竹縣服務站站主任黃清欽表示，受新冠肺炎疫情影響，學校時常必須停課，老師們為不影響教學進度而安排線上視訊課程，讓學生們能持續學習不中斷，很感謝各位教師們辛苦的付出。這次活動中除了授課的賴老師本身就是國小教師外，學員們也有越南、馬來西亞以及泰語的母語教師，在這個屬於所有教師的日子，提前祝福老師們「教師節快樂」。在此，也提醒新住民們，內政部移民署有提供「保障新住民寬頻上網計畫」，新住民及子女們在配合線上課程時，可多加利用免費租借平板或筆電的專案，只要撥打「0809-092-101」專線即可以租借設備或進行諮詢。