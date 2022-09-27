確診完快篩陰就沒事？　「這類人」身體可能仍在慢性發炎

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北市聯醫中興院區姜冠宇醫師表示，在2022年年初，澳大利亞有一項研究指出，確診24週、即約莫半年之內，病毒會影響確診者整個免疫系統功能。此項研究發現，與未感染新冠肺炎的健康人相比，感染康復者的各免疫細胞相對數量和類型皆發生了變化，有些細胞基因表現增加、有些表現減少，意即整體平衡被擾亂，尤其在有些接受後遺症復健治療的病患身上，差異尤其顯著。
另美國加州 Michael J. Peluso 團隊也觀察到類似現象，並於今年 8月底發表，比較有後遺症與沒有後遺症的人，發現前者體內CD8+T細胞表達 CD107a 的頻率變低；CD8+T細胞產生干擾素-γ 的機制也受到影響。姜冠宇醫師說明，此與突破性感染獲得更好保護力的概念，略有不同，簡單來說，可想成有後遺症的人，雖幫手T細胞功能無顯著差異，但殺手T細胞約在4個月後功能即下降，意指在面對其他併發疾病時，可能成為更脆弱的存在。
確診後有後遺症 身體可能仍處於「慢性發炎」狀態
姜冠宇醫師補充，另一項同樣是 8月底發表，引用上述澳洲文獻的西班牙團隊研究中認為，有後遺症的人或許干擾素-γ表現與沒有後遺症者無顯著差異，但是ANA（自體免疫疾病指標）卻觀察到相對明顯的表現。
在有症狀的患者中，ANA 陽性 （≥160） 機會更高，此現象傳達的是，有後遺症的患者，有可能在急性康復後，仍持續處於「慢性發炎」「自體免疫」的狀況。也就是說，需要更長的恢復時間，當然對外來感染也有可能是為相對虛弱的狀況。
不僅新冠肺炎 免疫力一下降，各類傳染病都成威脅
在後疫情時代，全球各地重複感染情形頻傳，然而，姜冠宇醫師提醒，每一次的感染，若真有削弱T細胞免疫的效果，對於本身身體狀況不佳的脆弱族群相當不利。除了許多常見感染或原有慢性感染控制不佳之外，也可能造成其他疾病逮到機會新興起來。
姜冠宇醫師說，在美國，也有小兒科醫師發現，即便小朋友號稱 75% 有抗體，但是後因流感或一般感冒來求診時，「症狀大都相對比往年還嚴重」，因此，應對常見傳染疾病還是要相對小心。
原文來源：姜冠宇醫師Pro'spect
原文連結：https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0HYYD9hyqvheFnnn6TUD1rcnY3NKqK87GPw7KCVkpRh5dz1Hcm23Megfg3mxwBXnnl&id=100057981193441&sfnsn=scwspmo
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55240
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