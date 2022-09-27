廖老大拍桌嗆聲！勞工局長不捨同仁 霸氣回嗆「慣老闆」
「賽車教父」廖老大日前才宣布退出直播圈的網紅廖老大，怎料昨天又復出，引發爭議；由於廖老大之前在直播上曾透露要把復職的懷孕員工，降薪並調職改當清潔工或警衛，26日勞工局輔導員查訪公司，廖老大竟開直播爆罵勞工局女科員，還在直播中拍桌嗆聲「叫你們局長張大春來！」；今（27）日張大春不捨同仁受委屈，直言「不排除親自到琦玉輔導。」
廖老大被懷孕員工投訴他任意調職減薪，因此昨日復出直播，分享自己與勞工局輔導員的對話，由於將懷孕的員工調職降薪，被投訴後勞工局上門關切，但廖老大不滿反嗆員工懷孕了，雇主不能問點事嗎？拍桌怒譙「你們動輒就罰我20萬，我有錯嗎？我下個員工懷孕該怎麼辦？你官威這麼大啊！」
張大春表示，廖老大公開在萬人直播中提到要對懷孕請假的員工降薪、調職，事後市府就接到投訴，勞工局同仁前往僅是提醒輔導，並沒有要開罰，但廖老大違法還開嗆相當不妥，痛批行為「猶如慣老闆」。
張大春透露，前往琦玉的同仁是年輕女科員，執行公務期間，廖老大咬著檳榔對著女科員大聲謾罵還拍桌，「同仁受到不小驚嚇，相當不捨同仁受到委屈。」另外，至於自己被點名要局長前往輔導，張大春也說，不排除親自出馬。（編輯：孫唯容）