媽媽市長盧秀燕錄影相挺　讚柯志恩五心級候選人

台中市長盧秀燕今（27）日錄製影片，以媽媽市長的身分來推薦另一位媽媽柯志恩，盛讚柯是一位有有細心、耐心、用心、貼心和同理心的「五心級」候選人，相信柯會用照顧親生孩子的方式來照顧高雄市和高雄鄉親。 我是廣告 請繼續往下閱讀 盧秀燕表示，她過去和柯志恩是立院同事，立院難得有心理學背景的教授，稱讚柯不僅問政很專業，更具有細心、耐心、用心、貼心和同理心，是一位「五心級」的市長候選人，絕對可以讓高雄市民看見不一樣的城市治理觀點。盧秀燕也說，柯志恩和自己一樣都是兩個孩子的媽，為母則強，相信柯會用照顧親生孩子的方式來照顧高雄市和高雄鄉親；盧秀燕呼籲，11月26日是對高雄發展的重要關鍵選擇，因此她推薦柯志恩擔任高雄市長。柯志恩辦公室則表示，非常感謝盧市長特別錄製影片加油打氣，台中市由媽媽市長治理後煥然一新，相信高雄如果也由媽媽市長來為市民服務，必然可以脫胎換骨，並呼籲所有希望高雄改變的民眾，9月30日晚上7點，到高雄夢代台糖加油站旁空地，一起參加柯志恩大家族誓師大會。高金素梅拍片相挺 讚柯志恩是「超強女戰將」上午與蓬佩奧來個小約會 陳其邁：就台美合作交換意見蓬佩奧今年二度訪台、首訪高雄 基進舉牌歡迎周春米「沒小孩」成人生遺憾 盼促高鐵屏東站明年動工