「小巷道歉有意義？」何如芸疑評周玉蔻之亂　真話被推爆

我是廣告 請繼續往下閱讀
出道逾30年的何如芸，也曾被如此對待，但卻無法阻止這些人對她不停地謾罵、指責，「雖然公眾人物抗壓性異於常人，但我還是真的被狠狠擊中，臉書關閉1個月，不想說話不想看」、「那些所謂的名嘴特別來賓們，在電視政論節目中批評論道，語氣之堅定正義之凜然，頭頭是道，好像他們就住在我家隔壁...」
何如芸當時沒有提告捍衛名譽，因為不想浪費時間，她不解地問：「只為了一口飯吃，但為了吃那口飯，需要殺紅了眼嗎？真的有其事歡迎大肆批評，沒有也請留著做人最基本的禮貌，人情留一線，日後好相見。」
經過此事，何如芸上了一課，不過那個時期，她有理不清、紊亂的官司，還有雪片般飛來的存證信函，讓她感到人生更無望，「善待我的媒體我會記在心底，另一種的就不要再相見了吧！至於那幾位名嘴，未來還是會遇到不願善罷甘休的人，應該不會只有被潑油漆那麼簡單而已...願上帝祝福你們」，一席話意有所指。
網友紛紛留言：「罵人沒下限沒證據的名嘴，眼前卻成了收視率的贏家，大家就別再看了」、「真希望討人厭的嘴離開媒體圈」、「酸民無奇不有，自己開心最重要」、「只能怪台灣的言論太自由了」、「把時間心力留給值得的美好的人事物就夠了」！（編輯：楊穎軒）