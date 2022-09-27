2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「小巷道歉有意義？」何如芸疑評周玉蔻之亂　真話被推爆

▲周玉蔻（前）、台北市議員王鴻薇26日在台北地檢署互罵。（圖／記者潘千詩攝）
▲周玉蔻（前）、台北市議員王鴻薇26日在台北地檢署互罵。（圖／記者潘千詩攝）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-27 12:40:432022-09-27 12:56:25

周玉蔻爆料前中姐冠軍張淑娟曾和蔣孝嚴「滾床單」，女方第一時間否認，揚言提告，周玉蔻說「歡迎來告」，沒想到，昨（26日）一改強硬態度，在北檢90度鞠躬向張淑娟道歉，但不被對方接受。何如芸下午在臉書有感而發，寫下長文感嘆人言可畏，「在大街上打人，在小巷中道歉，意義何在？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲前空服員、中國小姐張淑娟（圖／記者朱永強攝，2022.09.26）
▲前空服員、中國小姐張淑娟不滿被誹謗，在北檢數度痛哭失聲。（圖／記者朱永強攝）
何如芸表示，八卦話題只是閒聊的內容，沒有確切證據上不了公眾，一旦上了媒體，當事人等於留下紀錄，但常常這些言論證據力不足，平白讓關係人經歷一場浩劫，身心受創，不解「大街上打人，小巷中道歉」有何意義。

▲名嘴周玉蔻向張淑娟深深一鞠躬（圖／記者潘千詩攝，2022.09.26）
▲周玉蔻向張淑娟深深一鞠躬，展現道歉誠意。（圖／記者潘千詩攝）
出道逾30年的何如芸，也曾被如此對待，但卻無法阻止這些人對她不停地謾罵、指責，「雖然公眾人物抗壓性異於常人，但我還是真的被狠狠擊中，臉書關閉1個月，不想說話不想看」、「那些所謂的名嘴特別來賓們，在電視政論節目中批評論道，語氣之堅定正義之凜然，頭頭是道，好像他們就住在我家隔壁...」

▲▼周玉蔻（上圖）全文。（圖／周玉蔻臉書、記者葉政勳攝）
▲周玉蔻「滾床單」爆料掀起軒然大波。（圖／記者葉政勳攝）
何如芸當時沒有提告捍衛名譽，因為不想浪費時間，她不解地問：「只為了一口飯吃，但為了吃那口飯，需要殺紅了眼嗎？真的有其事歡迎大肆批評，沒有也請留著做人最基本的禮貌，人情留一線，日後好相見。」

▲何如芸分享的生活照，都藏有性感元素。（圖／何如芸臉書）
▲何如芸發長文，談人言可畏。（圖／翻攝自何如芸臉書）
經過此事，何如芸上了一課，不過那個時期，她有理不清、紊亂的官司，還有雪片般飛來的存證信函，讓她感到人生更無望，「善待我的媒體我會記在心底，另一種的就不要再相見了吧！至於那幾位名嘴，未來還是會遇到不願善罷甘休的人，應該不會只有被潑油漆那麼簡單而已...願上帝祝福你們」，一席話意有所指。

網友紛紛留言：「罵人沒下限沒證據的名嘴，眼前卻成了收視率的贏家，大家就別再看了」、「真希望討人厭的嘴離開媒體圈」、「酸民無奇不有，自己開心最重要」、「只能怪台灣的言論太自由了」、「把時間心力留給值得的美好的人事物就夠了」！（編輯：楊穎軒）


台師大女神「第一次穿塑身衣」　網友激動：身材更誇張了

H版李毓芬「泳衣穿一次就爆開」　重點部位直接走光

周玉蔻怒譙「長這麼漂亮還不清楚」　電眼女記者IG被神出

福原愛淚訴：2、3年過的困難睡不好　雙頰凹陷暴瘦小1號

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀