鄭運鵬居隔祭分身之術　蘇巧慧、賴瑞隆掃街拉票

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蘇巧慧表示，今天特別帶著鄭運鵬的面具到市場，就是希望能成為鄭的分身，不僅是隔離這個禮拜，選戰最後倒數60天，在立法院共事多年的兄弟姐妹都會成為競選團隊的一分子，替鄭運鵬跑遍大街小巷。她也強調，自己的選區就在桃園旁邊，這幾年看到桃園在社會福利和重大建設都進步的非常快，讓新北市民們都非常羨慕，桃園市長鄭文燦8年來這麼棒的成績，一定要讓鄭運鵬延續下去。
賴瑞隆則說，過去鄭運鵬在立法院擔任幹事長期間，一起並肩作戰，不管是關鍵的法案或政策，甚至要睡議場、被砸水球砸麵粉的時候，大家一起撐過來，誇讚鄭是一個非常有韌性、非常聰明有能力的候選人，強調好的人選一定會得到市民的支持和肯定。
談及中廣最新民調，鄭運鵬小贏張善政3%，賴瑞隆表示，這個結果並不讓大家意外，因為桃園市長鄭文燦在桃園的成績真的有目共睹，是五星級非常優秀的成績，民調應該也呈現出市民對鄭文燦及鄭運鵬他們的肯定，相信民調還會持續往上走。
蘇巧慧表示，各式民調都會做為參考，好的會繼續加油，不好的也會思考改進，現在連中廣的民調都開始出現鄭運鵬領先，讓團隊信心大增，接下來候選人也會一步一腳印繼續努力，加上有那麼多分身幫忙，勝利指日可待。