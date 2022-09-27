睽違10年「饗食天堂」打造全台最大店！夢時代旗艦店登場
吃到飽自助餐廳極受國人喜愛，為滿足各式需求，型態也更創新多元。饗賓餐旅集團去年揮軍南下設立日式頂級Buffet「旭集」高雄義享店，開幕至今一年多仍是人潮滿滿。集團旗下的國民Buffet「饗食天堂」，睽違10年後推出全新店型，於夢時代9樓打造第11間，同時也是規模最大的「饗食天堂高雄夢時代旗艦店」。
「饗食天堂高雄夢時代旗艦店」全店536坪、400席座位數。顛覆玩味的創新室裝，用心體貼的兒童專屬餐台，港式餐車的經典玩味，八大餐區7.0升級菜色，萌味十足品牌IP等，提供極致百匯的多元體驗。
饗賓餐旅總經理陳毅航表示，饗食天堂創立於2001年，以嚴選食材、職人料理、用心服務開創台灣Buffet風潮。此次選定高雄夢時代，以「Next Buffet」為概念，打造全台最大門市，並以三大概念延伸至全面顧客體驗。
店內貼心規劃業界首創高度僅70公分的「兒童餐檯」，方便小顧客們輕鬆夾取美食；亦首次提供兒童專屬的迷你版餐點。八大餐區集結各式異國特色美味，採「一餐區一主題」規劃，包含日式烤炸物、日料海鮮、港點、中式料理、西式料理、甜品水果、中島飲料，亦首次加入起司愛好者的最愛「特色焗烤區」，提供焗烤生蠔、焗烤奶油白菜等。
全新升級7.0菜色，新增煎得赤赤的鮮香現煎白鯧魚，以及大小朋友都為之瘋狂的「饗食小夥伴人形燒」，季節性的各式料理，更有首度出現在饗食天堂的「機動式港點餐車」，滿足顧客喜愛新鮮感的味蕾。即日起-10月19日止開幕優惠，推出「饗食小夥伴購物袋」，凡內用消費滿3,000元，即可免費贈送，iEAT會員可以iEAT 10點+119元會員優惠價換購。