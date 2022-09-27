LINE新功能超神！丟手機能找回聊天紀錄 揪出超肥聊天室
近期除了iPhone 14系列開賣，Android系統也有多款新機開賣，讓市場掀起了一股換機潮。其中LINE的聊天紀錄能否順利轉移是換手機時民眾很在乎的事情，LINE目前依舊是無法跨系統將「全部」聊天內容移轉到新手機，但近日有往前邁進一些些，LINE更新到最新版本後可以開啟「備份啟用碼」，可以自動復原14天的聊天紀錄，意味著從安卓跳iOS LINE至少能保有近2週的內容，不會全部清光光。
LINE今(27)日宣布啟動「備份啟用碼」功能，當用戶開啟後，將提供兩個主要功用：1、手機遺失或故障時，可在新手機上復原最近14天的聊天記錄。2、在跨系統換機時，可在新手機上復原最近14天的聊天記錄。若為同系統換機，如果原本就有習慣備份聊天紀錄在iCloud或Google Drive的則可以選擇雲端復原。
設定「備份啟用碼」後，若不小心遺忘這組6位數字，在原手機還可登入使用時，用戶可以自行重新設定。但需留意備份啟用碼一經設定，無法取消設定。此外，「備份啟用碼」若遺失，將無法透過聯繫LINE客服協助重設。設定步驟：LINE主頁「設定」> 備份聊天記錄 > 建立備份啟用碼並備份聊天記錄
另外還有「刪除資料」的功能，可以先把「快取」先清除， 釋放一些空間，清除並不會影響檔案。同時也能一眼揪出「肥貓」聊天室，一鍵刪除聊天室內的照片、影片或是語音訊息。但要注意如果沒有存在相簿或是記事本，按下刪除後就回不來。