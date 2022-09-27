三位愛貓明星萌翻！盤點被貓主子馴服的泰國男神們

貓咪的魅力可以說是無人可以擋！在泰國呼風喚雨的三位新生代男星Bright Vachirawit、Gulf Kanawut和Bambam都甘願被貓咪收服，成為鏟屎官。這三位男神在泰國的地位崇高，是現今泰國的當紅炸子雞，甚至紅遍亞洲，在各地都有人聽過他們的名字。
Bright Vachirawit因先後出演BL劇《只因我們天生一對》和泰國版《流星花園》男主角而爆紅，私底下他養了一隻布偶貓Ame，這名字在日語是「雨」的意思，非常有他個人的藝術風格。平日看上去高冷的Bright，每次分享和Ame的相處點滴時，都會露出爸爸微笑，魅力無法擋。
再來是Gulf Kanawut，他除了也是當紅明星，更巧的是Bright的中學好友，兩人感情好之外，也都喜愛貓咪。他在去年領養了一隻可愛的摺耳貓，以他喜歡的足球明星Hazard命名。Hazard經常向主人撒嬌，Gulf更為牠開設了IG帳號 @hazardisacat，與粉絲分享自己的愛寵日常。
韓國男子組合Got7的泰國成員Bambam則是出了名的愛貓，家中一共有四隻小貓，分別是Latte、Pudding、Cupcake和King。Bambam曾經分享，領養三隻小貓後，本來不想再接收新的寵物，可是經過寵物店時看到King趴在玻璃上向他招手，他就被收服了。以上三位明星疼寵物的模樣都太可愛了，只能說貓咪的法力無邊，帥哥也難倖免。