慶祝哆啦A夢生日！6大聯名包曝光 拍照打卡送口罩抽包包
哆啦A夢粉絲出動啦！適逢哆啦A夢生日月，Kipling攜手哆啦A夢打造全新「 Doraemon | Kipling亞洲限定聯名系列」6大經典包款曝光。即日起至11/2在新光三越台北信義新天地A11設有「哆啦A夢主題拍照區」，只要拍照打卡就能獲得「Kipling限量口罩組」還附口罩鍊；還有機會抽中「Doraemon 限量精裝禮盒＋聯名包款」。
Kipling今（27）日中午為日本國民偶像哆啦A夢舉辦慶生會，搶先曝光全新「 Doraemon | Kipling亞洲限定聯名系列」6大經典包款，首席設計師Jessi Miller Webster希望藉由大家童年時期最愛的角色，觸發每個人心中無憂無慮的兒時快樂時光。Kipling並於9月哆啦A夢生日月，推出兩大優惠寵客。
延續哆啦A夢經典藍紅雙色為設計，在Kipling經典包款包括多袋實用側背包GABBIE MINI、手提束口包HIPHURRAY、上方拉鍊後背包DELIA、束口抽繩水桶包LABI、配件手機包SUPERFUN及迷妳包款吊飾MINI ART上，不只有超萌哆啦A夢刺繡貼片，更搭配亮眼的紅色織帶及鈴鐺雕刻造型鑰匙圈，展現童趣細節；尤其打開包包內裡，可見滿版哆啦A夢印花並藏有彩色款哆啦A夢。
新光三越台北信義新天地A11 B1 Kipling門市旁，即日起至11/2設有「哆啦A夢主題拍照區」，現場可試揹Kipling聯名Doraemon的6大限定包款，揹上最愛的聯名款式與哆拉A夢合照，打卡上傳Facebook／Instagram（記得設公開），並標註@Kipling Taiwan＋＃百寶口袋探索趣，即可獲得「Kipling限量口罩組」乙份，還附有Kipling專屬口罩鍊。
即日起至11/2，將打卡照片回覆Kipling FB粉絲團指定置頂貼文留言處，還能再抽「Doraemon 限量精裝禮盒＋聯名包款」乙組（11/8於Kipling FB官方粉絲團原文章公布得獎者）。