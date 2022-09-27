主播劉宜函夫稱「示範被吼氣太足」　網看飯店律師函嗆爆

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對此，有眼尖網友從飯店方發出的律師函內容逐漸看清事件全貌，上頭寫著：「（潘男）隨即暴怒拿起櫃台桌上之壓克力立牌往櫃台摔，當場壓克力立牌破裂碎片四濺，櫃台人員亦遭驚嚇並被遭破裂之壓克力碎片波及，劉女士之配偶隨後稱：『你們這樣吼我，我也這樣對你們，也不需要主管回覆了！』接著直接掉頭走人。」網友們看了無不打了個冷顫，「為什麼櫃檯人員要倒霉被發怒的你拿起壓克力板砸過去，還被碎片噴傷，他倒霉變成你的出氣包嗎？」、「很明顯只挑自己有利的說」、「怎樣？花錢就是大爺嗎？」、「這行為也太可怕…」。
針對網友開始把風向帶往對立面，潘男穿梭在各留言區替自己辯解：「哈哈，是被守門人兇狠的吼叫，我示範給他們看，氣太足不小心震碎。」陸續發言都讓網友們越看越霧煞煞。
稍早綠舞飯店向記者提出3點聲明，包含潘男指稱「被飯店員工無端吼叫」，業者還原當時是因為正值疫情關係，飯店停車場仍要停下車來量測體溫措施，「但那天他（指潘男）沒有停下來，停車場警衛才善盡職責大聲喊停，不過車還是比人快，他沒聽清楚就逕直開進去，才會誤會我們警衛在吼他。」另外，潘男第二項指控：「疑似飯店員工聚集抽菸」，業者無奈指「這真的不合理」，再次強調那並非飯店員工，只是團體客人。最後綠舞飯店業者再次呼籲潘男可以以和氣的方式解決糾紛，若還未看到對方歉意，「不排除走法律途徑」。