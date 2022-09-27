2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

主播劉宜函夫稱「示範被吼氣太足」　網看飯店律師函嗆爆

▲劉宜函老公疑似在停車場門口被警衛大聲叫喚心生不滿，隨後跑到櫃台怒摔桌上壓克力板，更波及到櫃台人員。（圖／綠舞國際觀光飯店提供）
▲劉宜函老公疑似在停車場門口被警衛大聲叫喚心生不滿，隨後跑到櫃台怒摔桌上壓克力板，更波及到櫃台人員。（圖／綠舞國際觀光飯店提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-09-27 13:44:25

台視美女主播劉宜函老公潘先生近日到宜蘭出遊，沒想到竟與下榻飯店「綠舞國際觀光飯店」產生糾紛。目前雙方各自發聲在各大飯店相關臉書社團隔空開槓，潘男更以2點指控該飯店，包含「餐點難吃」、「被飯店員工無端吼叫」；飯店方則調出監視器畫面，反控潘男「情緒失控砸壞櫃台壓克力板」等。不少網友也紛紛圍觀雙方吵架，其中有人理性跳出表示潘男「根本挑自己有利的講」。不過潘男本人也穿梭在各留言區回應，「我是被守門人兇狠的吼叫，所以我示範給他們看，氣太足不小心震碎。」但有網友根據律師函打臉，直指出潘男情緒失控就亂摔東西「這行為好可怕」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
潘男自日前收到綠舞飯店律師函開始就持續在各大旅遊飯店社團發文，內容全都是：「真的是相當的抱歉了，下次我看到缺點我一定不會寫出來，可是餐點真的好難吃第一次知道把看到的事實寫出來也會收律師信喔，看來律師事務所賺翻了。」以及個人google一星評價，還有律師函內容。

對此，有眼尖網友從飯店方發出的律師函內容逐漸看清事件全貌，上頭寫著：「（潘男）隨即暴怒拿起櫃台桌上之壓克力立牌往櫃台摔，當場壓克力立牌破裂碎片四濺，櫃台人員亦遭驚嚇並被遭破裂之壓克力碎片波及，劉女士之配偶隨後稱：『你們這樣吼我，我也這樣對你們，也不需要主管回覆了！』接著直接掉頭走人。」網友們看了無不打了個冷顫，「為什麼櫃檯人員要倒霉被發怒的你拿起壓克力板砸過去，還被碎片噴傷，他倒霉變成你的出氣包嗎？」、「很明顯只挑自己有利的說」、「怎樣？花錢就是大爺嗎？」、「這行為也太可怕…」。

▲綠舞飯店對潘男寄出律師函，上頭寫著他當天的行為，讓網友不禁狂打冷顫：「也太可怕...」（圖／翻攝自潘男臉書社團貼文）
▲綠舞飯店對潘男寄出律師函，上頭寫著他當天的行為，讓網友不禁狂打冷顫：「也太可怕...」（圖／翻攝自潘男臉書社團貼文）
針對網友開始把風向帶往對立面，潘男穿梭在各留言區替自己辯解：「哈哈，是被守門人兇狠的吼叫，我示範給他們看，氣太足不小心震碎。」陸續發言都讓網友們越看越霧煞煞。

稍早綠舞飯店向記者提出3點聲明，包含潘男指稱「被飯店員工無端吼叫」，業者還原當時是因為正值疫情關係，飯店停車場仍要停下車來量測體溫措施，「但那天他（指潘男）沒有停下來，停車場警衛才善盡職責大聲喊停，不過車還是比人快，他沒聽清楚就逕直開進去，才會誤會我們警衛在吼他。」另外，潘男第二項指控：「疑似飯店員工聚集抽菸」，業者無奈指「這真的不合理」，再次強調那並非飯店員工，只是團體客人。最後綠舞飯店業者再次呼籲潘男可以以和氣的方式解決糾紛，若還未看到對方歉意，「不排除走法律途徑」。

▲飯店方稱只希望能得到道歉及刪文，圖為當天被潘男摔碎的壓克力板。
▲飯店方稱只希望能得到道歉及刪文，圖為當天被潘男摔碎的壓克力板。（圖／綠舞國際觀光飯店提供）

主播劉宜函老公怒砸飯店櫃檯！綠舞回應「3點聲明」開槓

老公飯店抓狂怒砸櫃檯！美女主播挨告道歉：不能概括接受

國慶煙火在嘉義！「5大人氣景點」報你知　連假玩好玩滿

閉關3年網問「國旅哪裡改變」？眾人歸納「1答案」超中肯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀