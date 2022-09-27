日本自由行預備！10種「顧人怨」旅伴千萬別約：旅程全毀

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網友公認最討厭的旅伴就是標準的「公主病」和「王子病」，太熱、太累、景點太多人，所有事情都可以抱怨，只要任何事不合心意就碎碎念，或是乾脆什麼話都不說，開始擺臭臉，讓大家都知道他在不開心，把氣氛搞僵，害大夥整趟旅程都得小心翼翼，不敢好好放開來玩。網友更怒斥：「拜託王子跟公主給我待在家！」
📍Top 2：愛貪小便宜、斤斤計較
旅行中經常有需要用錢的地方，為了方便行事，大部分都是先由一個人代付，但卻有人會故意忘記或是「自動去掉零頭」，雖然金額不大，但卻讓人覺得貪小便宜。網友抱怨：「匯率要比也很煩」、「墊付每次都拿不回正確金額」。
📍Top 3：不聽別人意見
旅伴合不合群非常重要，在大家出門的時候一意孤行，只想要去自己想去的地方，在旅途中突然搞失蹤，自己跑去散步，或者大家決定好要去哪裡的時候嫌棄抱怨。有網友提到，曾經以為朋友被抓走，找不到人大家超緊張，找半天結果默默走回來說是自己去走走，「真的氣死，這種人麻煩自己去旅行就好。」
📍Top 4：一直幫忙代購
出門玩就是要自由自在、不受拘束，但團體中總會有人受朋友或是家人請託，一直忙著代購東西，有時候為了買到某樣東西，導致所有人行程都被迫改變，「家人、親朋好友一堆要代購的最煩」、「為了找一個東西，浪費整個下午的時間。」
📍Top 5：不停滑手機
不管到哪裡都要滑手機，在觀光景點要滑，在飯店要滑，就連吃飯都要滑，低頭族也讓廣大網友吐槽：「科技冷漠真的好煩」、「躺在家裡滑不就好了」。
📍Top 6：錢不帶夠頻頻跟別人借
網友分享慘痛經驗：「這種人每次借錢都不一定會還」、「遇過會計較匯率的人，差點揍下去」、「硬要等匯率好才要換，結果沒換到錢，然後一直借」、「對方錢沒帶夠，找領錢的地方找老半天。」
📍Top 7：只想待在飯店
都難得出國玩了，當然要四處走走，但有一種旅伴只想待在飯店休息，肚子痛、頭痛、腳痠，理由一堆不想出門，只想要待在飯店，也是讓人傻眼的旅伴行為。
📍Top 8：出門超會拖
約好幾點出門，總是有人會遲到，讓所有人都浪費時間等他。網友爆氣討論：「以為全世界的人都應該要等他」、「一次就算了，很多次火真的會起來。」
📍Top 9：丟三落四
整個行程花一大半的時間在找東西，一下子手機不見，一下子房卡不見，最讓人崩潰的是護照不見，必須暫停所有行程。讓人火大的是所有人找得焦頭爛額，最夠在當事人的包包裡找到，「默默說找到了，自己沒看到超白目」、「尤其是大家很緊張，當事人還嘻嘻哈哈」。
📍Top 10：拍照拍很久
照片可以留下無可取代的回憶，但如果拍得太頻繁，也是會讓人翻白眼。或是一開始說「隨意幫我拍拍就好」，但拍完之後嫌東嫌西，無限次再拍一張，因為拍照而耽擱行程。網友怒批：「拍照的時間比觀光還多」、「曾經有朋友拍超久，之後再也不一起出去玩了」「是來出外景的吧」。