只會換咖啡？他集超商點數怨沒用　神人驚曝「隱藏功能」

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不過，原PO坦言，每次報電話存下來的點數，他都不知道可以幹嘛，「每次都是累積到快過期，然後拿一堆點數來換咖啡自己喝，或是請組內的同事、主管做個人情」，讓他苦惱問：「這些點數除了換咖啡之外可以幹嘛？好奇大家都拿來換什麼東西最划算呢？有人可以指點嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「我阿姨每個月會在家裡群組徵收小7點數」、「點數沒用到可以捐給浪浪」、「我都用來換Line貼圖」、「我都捐掉，因為實在也不多，711跟全家的app都可以捐」、「到期前全部捐出去做愛心」。
也有網友指出，「你可以拿7-11點數去繳水電費啊！一點一元，2、300多點差不多就抵一期水費了，或是拿去抵機車停車費也很好用」、「可以去博客來買書有折扣」、「結帳可以折抵呀」、「點數可以折抵，一點＝一元」、「OP點數加油可以折抵費用~ 但好像只有限統一自己的速邁樂加油站」、「拿去換高鐵會員點數，然後買高鐵票可以折價」、「會換優惠商品，午餐常常會用到」。
還有內行人分享，「我自己常用的四個方式，1.在星巴克買一送一時，結帳用OP點數折掉；2.用OP點數5點or10點，換康是美網購50元、100元折價券；3.康是美門市不定期會出現1點折兩元的活動；4.OP APP有每週四用點數免費兌換商品的活動，或是扣點數1點+特定商品折10元的兌換」。（編輯：賴禹妡）