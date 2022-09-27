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為北科大創新前瞻學院揭牌　蔡英文：台灣產業發展推力

▲總統蔡英文（左）與北科大校長王錫福今（27）日共同為北科大創新前瞻學院揭牌。（圖／北科大提供）
▲總統蔡英文（左）與北科大校長王錫福今（27）日共同為北科大創新前瞻學院揭牌。（圖／北科大提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-09-27 13:47:11

台北科技大學成立「創新前瞻科技研究學院」，今（27）日舉行揭牌典禮，宣布將於10月啟動招生，明年2月入學，與企業合作規劃人工智慧、資訊安全、半導體等重點領域學程，共同培育高階科技人才，強化國家重點產業競爭力。總統蔡英文出席典禮表示，相信北科大創新前瞻學院的成立，會成為帶動產業發展的關鍵。

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蔡英文致詞表示，北科大今年已邁進第111年，是國內歷史最悠久的科技大學，歷年所培育的人才是促使台灣整體經濟與產業進步的重要動力，在學術研究上的表現也受到國際肯定。

她指出，北科大累積了豐富的產學合作資源，此次邀集16家企業投入資源共同合作，累計達到近2億元的投入，是目前研究學院當中額度最高的學院；這些豐富的資源，顯示出企業對北科大的認同，也展現出企業對培育人才的高度意願。

她說，感謝北科大設立創新前瞻學院，肩負起培育創新人才、強化國家重點產業科技的重責大任。該學院將與企業共編教材、共同授課，進行實務教學，培育出更具技術研究實力及產業實作能力的戰將人才，相信北科大創新前瞻學院的成立，會成為帶動產業發展的關鍵。

北科大校長王錫福指出，創新前瞻學院盼與產業界共治、共學、共研，提供創新自主、跨域整合的合作平台，並聚焦人工智慧、半導體、資訊安全等領域，規劃人工智慧科技碩士、博士學位學程，資訊安全碩士、博士學位學程，以及半導體科技學分學程，預計至民國122年可培育碩士達600人、博士80人。

北科大創新前瞻學院院長蘇昭瑾表示，學院針對傳統產學合作的痛點和模式重新調整，廣邀義隆、友達、台達電、群光、華景、訊達、先鋒材料、福壽、美商Sunbird等十餘家指標性企業，形成聯合研發中心的「聚落」，透過跨領域、跨產業相互交流，深化產學對話機制，發揮異業合作綜效。

蘇昭瑾說，創新前瞻學院的教學與研究著重實作，將由合作企業開設主題式研發課題，產學雙方共同指導論文，讓學生得以認識企業的核心關鍵技術，亦能掌握研究成果應用的市場即時動態，強化商品化導向的研發力道。此外，學院鼓勵研究生赴業界實習，將為學生爭取前往企業海外部門或國際合作單位的實習機會，產學攜手培育具國際觀的高階人才。

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