全台上千患者延誤診斷！　醫揭大腸癌「4警訊」：合併2症狀風險逾2成

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基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘在粉專《錢政弘 胃腸肝膽科醫師》提供衛教，整理出四個最重要的大腸癌警訊，分析其中預測效果，希望民眾不必太過焦慮。這四個警訊分別是：
· 排便習慣改變
· 出血、血便
· 貧血症狀
· 腹痛、腹脹
合併2症狀 風險逾2成
根據2019年瑞典的研究顯示，研究者分析了4家醫院共628位有大腸癌症狀的民眾，並確診大腸癌的比例，其中部分民眾只有其中1項症狀，有的人則是有2項以上症狀，分析的結果如下：
· 只有排便習慣改變的人，有8%是大腸癌。
· 只有血便的人，有20%是大腸癌。
· 只有貧血的人，有34 %是大腸癌。
· 同是有排便改變和血便的人，有23 %是大腸癌。
· 同是有排便改變和貧血的人，有24 %是大腸癌。
· 同是有排便改變、血便和貧血的人，有46 %是大腸癌。
這樣看起來好像排便習慣改變和大腸癌的關係不大，其實不然，錢政弘解釋，因為會造成排便習慣改變的原因太多了，如壓力太大、暴飲暴食，藥物的副作用等都會讓腸子出狀況，由於母數很大，所以統計上大腸癌的比例只有8%。
錢政弘強調，排便習慣改變是很重要的警訊，據統計，有7成的大腸癌患者有排便習慣改變，且大部分人排便異常的現象是持續的，如以上研究中的患者症狀都超過一個月，錢政弘認為，如果排便有時候正常，有時候不正常，症狀比較不像大腸癌。
據研究，合併2個以上的症狀，大腸癌的風險就提高到2成以上，所以提醒大家，除了注意自己的排便次數是否有增加、大便是否變稀、變軟、變細之外，還要留意有沒有帶暗紅色或深紅色的血在糞便裡面；平時是否容易出現頭暈、疲勞、活動會喘等貧血的症狀？
另外，如果出現腹痛或腹脹的症狀，通常代表腫瘤已經比較大，有造成腸阻塞的情況，應馬上就醫檢查。
錢政弘總結，偶爾一兩次大便不正常不用太擔心，先仔細看看大便有沒有帶血、回想自己有沒有貧血的症狀、看抽血報告血紅素是否正常，如果有這些異常，建議不要拖延，儘早就醫檢查吧！
本文經 臉書粉專《錢政弘 胃腸肝膽科醫師》授權報導
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