方馨為夫獻身黑道大哥！霸氣金句撩《美麗》陳文山

在《美麗人生 重返榮耀》飾演黑道大哥的陳文山苦追方馨多年不成，但近來方馨竟然態度180度大轉變，直接到陳文山家中告白：「我要跟你交往。」並表明要做他的女朋友，突如其來的告白，不只讓陳文山感到困惑，更讓觀眾跌破眼鏡。原來方馨除了為調查老公車禍真凶，也因為陳文山私生女需要藉由他的幫忙，才能進行心臟移植手術。方馨乾脆心一橫到敵人身邊當「臥底」，以便追查真相。
方馨在劇中遇到不少人生關卡，現在還開始刺激的偵探劇碼，她笑著表示角色「許勉」的人生滿忙的，但這也是她必須做的，為了查明真相、為了幫助別人，這就是她的個性，停不下來的。方馨自己認為，在真實世界這樣做實在是太不明智與危險，不過這就是戲劇的魅力所在，她說：「為了戲劇張力，很喜歡這樣的安排橋段，可以看到許勉不同的表現。」
方馨和陳文山劇中經常過招，兩人的互動也是一大看點，她表示兩人搭檔表演很過癮，並透露陳文山背詞功力一流：「超厲害，排戲就不需要帶本！而且對角色個性的設定也很準確、很好溝通，所以跟文山哥對戲沒有負擔，也可以學到很多。」
陳文山說方馨是一位溫暖又認真的對手與朋友，他在劇中遇到方馨就會變一個人，還有許多追求花招，陳文山笑稱其實角色的內心，也是有柔軟的部分：「高山尊崇利益至上，在眾人眼中或許是反派，但面對『小辣椒』 （方馨角色暱稱）癡情病就會毫無保留地發作，那是屬於他自己獨特的表現方式。」陳文山也說，角色對於方馨的愛有執著的韌性和強烈的企圖心，會有更多不同手法來攻占她的心。