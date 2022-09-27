中捷99.9%準點率　熱血校長把捷運變校車

台中捷運綠線已突破千萬人次搭乘，列車準點率高達 99.99% ，上班族、遊客、學生搭乘踴躍，沿線學校也受惠，取代校車功能，明道中學熱血校長騎公共自行車接駁捷運，精準核算交通時間，帶動學生搭捷運，校車從 127 輛降到 101 輛，減少塞車與空污，讓中台灣第一條捷運變成最強校車。

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明道中學校長汪大久說，明道中學師生每天有近千人搭坐捷運上下學，去年捷運試營運首日，他租賃公共自行車騎到捷運站，進到車廂只見 3 名明道學生，決定發起搭捷運行動，向全校師生廣播「今天放學搭捷運回家，可以提早 10 分鐘下課」，逾 500 名學生背著書包衝出教室，開啟第一次搭捷運經驗。

汪大久指出，學校與九德捷運站步行距離僅 7 分鐘，學生搭乘大眾交通工具，節能減碳省錢又能運動，而要到九德站須行經社區，學生們也規劃 3 條捷徑，培養新世代公民自主移動力。隨著搭捷運學生愈來愈多，明道校車從 127 輛銳減到 101 輛，希望能下降到 80 輛，減少校門前中山路車流負荷，對交通秩序與空氣品質也大有助益。

交通局表示，汪校長曾在美國矽谷當過 6 年工程師，發揮科技人精神，以攝影配備自拍搭捷運過程，運用網路地圖計算出學生住家與捷運站距離，配合 YouBike 與台中市民限定的雙十公車，搭乘最適合的大眾運輸工具，上課不遲到。此外，捷運沿線學校因地利之便，學生樂於搭捷運，其中「文華高中站」上下學時間乘客學生族群占多數，一名就讀高二的張同學稱讚，校門口就有捷運站，不必擔心紅綠燈，一路順暢，最喜愛搭捷運時背英文單字，不浪費時間。

交通局長葉昭甫指出，明道中學與 iBike 倍增計畫合作，無償提供前後校門校地設公共自行車站點，鼓勵師生搭乘捷運等大眾交通工具，而惠文高中學生公共自行車租賃站也是周轉率高的熱門站點，平均每天有近 200 人騎 iBike 上放學。