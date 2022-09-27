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反轉薪酸　黃秀芳承諾發展彰化成離岸風電生產基地

▲黃秀芳陣營提出「產業政策三支箭」，要全力拚經濟讓彰化人不再薪酸。（圖／記者顏幸如攝，2022.09.27）
▲黃秀芳陣營提出「產業政策三支箭」，要全力拚經濟讓彰化人不再薪酸。（圖／記者顏幸如攝，2022.09.27）

記者顏幸如／台中報導

2022-09-27 14:19:15

根據行政院主計總處公布資料，國人平均薪資六都為台中最低、全國則是彰化墊底。民進黨彰化縣長候選人黃秀芳連續強打低薪現象，今天提出產業政策3支箭，除了建立田中科學園區，也將打造彰濱工業區成為離岸風電零組件產業園區、培育專業人才，搶搭亞太與印太離岸風電市場快速成長的商機，讓彰化成為離岸風電零組件製造大縣。

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▲黃秀芳針對彰化縣內的工業區，提出產業園區提昇計劃。（圖／黃秀芳競總提供，2022.09.27）
▲黃秀芳針對彰化縣內的工業區，提出產業園區提昇計劃。（圖／黃秀芳競總提供，2022.09.27）
彰化縣過去勞工平均提繳工資常是全國最低，根據勞動部統計，去年倒數後兩名為屏東3萬4524元、彰化3萬4763元，彰化雖擺脫最後，仍相當薪酸。縣府為起帶頭作用，今年6月起調升府內員工及所屬機關學校最低薪資到2萬7千元，預計有600多人受惠。對手黃秀芳則強打縣內勞工普遍低薪現象，讓年輕人不敢回鄉生活、縣民難以安居樂業。

黃秀芳今（27）日提出產業政策3支箭，包括「產業改造」、「園區提升」、「傳統產業升級」。她指出近年來彰化產業發展遲緩，連帶造成持續低薪、人口流失，未來第一大要務就是拚經濟。她提出以綠能風電、AI機器人與電動車創新科技結合傳產為主軸，再以彰濱離岸風電產業園區、田中科學園區與現有9個工業區等產業聚落為製造生產基地，務實促進產業轉型升級、展現核心競爭力。

中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司指出，中部是中小企業重鎮，但少子化造成嚴重缺工，以有2萬從業者的彰濱工業區為例，這些年來靠著移工撐起人力需求，但過去受限法令規定，工作達一定年限必須離開，這些技術成熟的移工被日韓等國接手，台灣淪為被競爭對手打趴的移工訓練所，經向黃秀芳等立委反映，政府今年4月通過「移工留才久用方案」，讓中階以上的移工可以留用甚至入籍，解決了中小企業的難題。

▲彰化離岸風力發電目標是200支，黃秀芳建議增加到600支。（圖／黃秀芳競總提供，2022.09.27）
▲彰化離岸風力發電目標是200支，黃秀芳建議增加到600支。（圖／黃秀芳競總提供，2022.09.27）
黃秀芳說，未來的縣府不僅要解決企業難題，更要透過引進高科技、專業技術產業如風電等，以反轉目前的薪資結構。彰化離岸風力發電目標是200支，她建議增加到600支，不僅可以滿足更多電力需求，更能打造離岸風電零組件園區、培訓優秀風電從業人才、投入國際離岸風電市場，為彰化產業創造新契機，形塑更多隱形冠軍與世界冠軍企業。
 

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