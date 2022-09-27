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柯志恩酸高雄9月8停電　台電：已逐年改善

▲柯志恩認為，高雄頻繁的停電事故已引起龐大民怨。（圖／柯志恩競辦提供）
▲柯志恩認為，高雄頻繁的停電事故已引起龐大民怨。（圖／柯志恩競辦提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-09-27 14:15:032022-09-27 14:15:48

國民黨高雄市長參選人柯志恩指出，統計九月份高雄至少8起停電事故，平均一星期二起停電，影響近1萬8千用戶，比例之高令人咋舌，頻繁的停電事故已引起龐大民怨，台電則表示，經統計高雄地區配電事故件數，今年1至9月計有894件，相較106年同期的1,894件減少逾5成，數據顯示為逐年改善。

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柯志恩表示，據統計，整個9月高雄至少發生8起停電，包括8日鼓山區3304戶停電、11日岡山樂購廣場短暫停電，13日晚間前鎮區120盞路燈不亮，17日三民區7029戶停電，20日前金區1121戶停電，24日鳳山區3494戶停電，25日三民區1483戶停電，加上昨天楠梓區1542戶，影響用戶包括商家與住宅近1萬8千戶，比例之高令人咋舌，想請問陳其邁，難道高雄市民是次等公民嗎，為何發電經常要「南電北送」，卻要忍受三不五時的停電之苦？

柯志恩強調，國營事業敦親睦鄰提供市府援助是好事，但供電穩定才是台電本業，高雄不斷發生停電事件，是否代表台電供輸電的相關設備老舊待更新？維護保養的能量是否充足？並呼籲台電錢要花在刀口上，這些攸關基層民生的事才是重中之重，柯志恩也對市府喊話，希望陳其邁拿出魄力，還給市民一個不再停電點蠟燭的日常。

台電則說明，民眾通報及媒體關注之零星區域停電事故，多屬配電系統停電，統計每年1至9月期間，106年至111年約有五成事故屬於鳥獸、樹木碰觸或雷害等外力影響。針對外力造成的事故停電，台電以加裝驅鳥器、防鼠網、樹木修剪及孔洞封填等措施，盡力降低配電設備受外物影響的風險。

台電表示，台電於107年啟動配電系統強韌計畫，自107年起至今，針對高雄地區配電系統改善投資金額達新台幣65億元，並已汰換19,015具變壓器、322公里的架空被覆線及101公里的高壓電纜，有效降低老舊設備導致事故停電的風險。

台電並表示，電力系統結構複雜，全台光是配電系統就包含40萬公里線路、144萬具變壓器、146萬個供電開關、314萬根電桿與上千萬個絕緣礙子等設備，都必須正常運作才能將電力順利送達用戶家中；台電也強調，無論事故停電原因為何，台電同仁第一時間皆至現場積極查修、盡速復電，只要有民眾需要電，就有台電人繼續打拚，也希望外界能看見台電努力與改善的成果。

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