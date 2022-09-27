星巴克「連三天」整日買1送1！店員揭秘「3大私心喝法」
星巴克每每推出買一送一就大排長龍，今（27）日是最後一天「星光好友分享」，下午4點到晚上8點買兩杯特大杯飲料可享第二杯免費。此外，慶祝國際咖啡日，10月1日至10月5日連續五天，消費者可在星巴克自營的社群限時動態、LINE官方帳號、社群貼文找到Bearista小熊並截圖，10月3日至10月5日11:00至20:00憑截圖就可享全品項大杯買一送一。對於外行的人來說，買一送一怎麼喝都是美式、拿鐵、星冰樂，有星巴克店員在Dcard分享3大私心喝法，引起網友熱議，還有同好大喊：「福吉茶一生推」。如果總是有選擇障礙的人，不妨趁買一送一試試新口味。
星巴克近期頻頻推出買一送一，星巴克小夥伴「star88_foodies」在Dcard分享簡單指南，讓有選擇性障礙的人可以參考店員私心喜愛的品項。其中首推阿里山蜜柚烏龍，尤其是同樣愛喝「清飲料」的人可以放心點，原PO透露是用新鮮泡好的青茶、阿里山烏龍茶的茶包，加上蜜柚醬去搖醒茶，因此喝起來完全不會有茶飲的澀感，但強烈建議「原味糖漿一定要去除」，否則喝起來有些偏甜。私心品項立刻吸引其他星巴克店員跳出來贊聲：「我只要有上班都會來一杯阿里山蜜柚烏龍青」。
至於近來流行興起的燕麥奶，和什麼飲料搭配最好喝？原PO則私心推薦福吉茶那提換燕麥奶，「喝起來的風味跟全脂奶真的不一樣，福吉茶的味道會大幅的再提升上來。」這款飲品本身不能調整甜度，只有茶粉本身的糖，因此喝起來不用擔心會太甜。留言區也有不少同好覆議：「福吉茶一生推」、「福吉茶那提是唯一真理，我都換杏仁奶」。
第三款則是前陣子很流行的夢幻粉紅色飲料「草莓椰奶星沁爽」，不少消費者都誤以為星沁爽是氣泡飲，原PO也解釋，星沁爽兩款飲品草莓椰奶、草莓檸檬都沒有任何氣泡成份。其中草莓椰奶星沁爽喝起來並沒有很重的椰奶味，加上草莓果乾下去搖，「建議可以泡一下再吃果乾，吃起來真的有點像草莓。」不過部份門市已開始漸漸停賣星沁爽兩款新品。如果錯過今（27）日下午4點到晚上8點買一送一，9月28日至9月30日還有金星會員買一送一，想嘗鮮別錯過半價時機。