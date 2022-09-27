房市信心拐點浮現？房價看壞與看好出現交叉 近5季新高
今年以來央行連續升息，加上台股持續重挫，已明顯影響到購屋族對房市信心！根據信義房屋調查，最新一季房市信心已經出現「看壞比看好」更多的情形，有36%看跌未來房價，剩下28%看漲未來房價，房市信心出現交叉趨勢，看壞的比例也是近5季調查以來最高的一次。有43%受訪者認為「房價已經反映通膨了，再漲有限」，台股重挫也對民眾資金與信心造成影響，21%受訪者表示自備款資金虧損，35%則擔心台股大跌反映未來經濟可能衰退。
信義房屋在今年9月15日至9月21日於官網的網路使用者進行調查，共回收1207份樣本。調查發現受到台股重挫、央行持續升息等影響，購屋人對於房市信心明顯下降。今年第1季市場最樂觀的時候，有高達62%的人看漲未來房價，不過隨後緩步收斂，上一季買方對未來房價預期看好、持平與看壞的比例接近，不過這季調查已經是看壞比看好的多，有36%看跌未來房價，剩下28%看漲未來房價，房市信心拐點逐漸浮現。不過信義房屋認為，當前房市信心僅回到較平衡的狀態，2020第二季疫情爆發當時，看壞的比例甚至一度拉高到67%。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年股市大漲3千點，帶動投資人與大股東身家資產大幅增加，也帶動房市出現一波資金行情，不過今年以來股市高低點相差近5千點，投資人今年不少面臨資產虧損，加上央行連續性的升息，多少對於購屋人心裡會產生壓力，雖然通膨壓力仍揮之不去，但漲多就是最大利空，43%相對多數的受訪者也認為房價早已反映通膨，再漲有限，因此本季在眾多利空因素匯聚之下，房市信心出現看壞的比看好的多，且看壞的比例也是近5季調查以來最高的一次。
至於通膨影響部分，43%認為房價已經反映通膨，再漲有限，顯示相對多數人雖有感通膨壓力，但也體認到過去一段時間，房價已經充分反映通膨而上揚，通膨恐難再支撐房價持續走揚，但也有34%受訪者認為通膨還會讓房價上揚。
至於面對今年跌跌不休的股市，35%受訪者認為不影響購屋計畫，另外35%擔憂股市大跌背後，反應景氣衰退，可能暫時觀望，另外也有21%受訪者指出自備款虧損，選擇暫時觀望。