酒矸大變身　清潔隊創意多肉盆栽

回收酒矸變身為創意多肉盆栽，不僅能綠化居家生活、辦公場域，更可淨化空氣、療癒身心，並舒緩壓力，台中市西屯區清潔隊訂於今年9月30日上午10時至下午4時，在環保局清境園區(北屯區中平路987號)，辦理廢電池換多肉盆栽活動，每50顆換1盆，每人最多限換2盆，數量有限、換完為止。做環保一點都不難，快來帶走屬於你的多肉小夥伴。





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西屯區清潔隊長陳益興表示，轄內每年回收約1,800噸玻璃瓶，玻璃瓶是無毒無害的容器，特性是質重且不易腐化，因此無論是掩埋、堆肥或是焚化，都無法有效處理廢玻璃，唯有透過落實分類、分色與去雜質的工作，能夠完全回收再利用，經處理後就是乾淨的碎玻璃砂，可摻配入新料中，一起入窯燒製成新的玻璃瓶；區隊這次辦理廢電池換多肉盆栽活動，正是從公部門帶頭做環保，帶領民眾為資源回收、環境永續共盡一份心力。





環保局指出，為強化資源回收再利用成效，西屯區清潔隊李福聲、李佳訓兩位同仁發揮巧思，透過切割、加工、琢磨製成盆栽器皿，打造成獨一無二的創意多肉盆栽，更結合環保局的「阿罩霧培養土」，這是以生廚餘回收堆肥、經厭氧發酵腐熟後製成，豐富的有機質有助於農作施肥及園藝植栽，可讓多肉小夥伴們長好長滿，酒矸瓶身也增添了一點台式復古感，是居家擺設布置的吸睛亮點。





環保局長陳宏益表示，清潔隊員發揮巧思、變廢為寶，賦予酒瓶新的生命，打造多肉盆栽讓生活更環保、更綠化，也呼籲市民將廢玻璃瓶以報紙妥善包裹或用堅固的容器盛裝標示，於交付資源回收車隨車人員，多一個貼心小動作，可減少碰撞、避免割傷，並落實垃圾分類、資源回收，重視環保，共同提升環境品質。



