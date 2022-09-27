醫護人員想出國 羅一鈞：「0＋7」後同樣適用！已無禁令
指揮中心上週宣布將分階段鬆綁邊境防疫措施，9月29日起每週入境人數將提高到6萬人次，預計10月13日就入第二階段開放，入境檢疫改採「0+7」，並同步取消旅行團限團令。而有醫護人員關心是否也可以出國，對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，「0+7」上路後醫護人員同樣適用，和一般民眾相同不會有其他限制，而之前所謂的醫護出國禁令，早已於2020年7月就已取消。
羅一鈞表示，目前分階段開放國門的實施規劃每天都在與各部會密集討論，監測疫情滾動式檢討，本週新增確診人數相較上週微幅上升，不過仍符合指揮中心之前預期，目前國內疫情處於高原期，各項邊境防疫鬆綁時程仍會按照原定規劃實施。
至於有醫護人員關心是否可以出國，羅一鈞解釋，衛福部早在2020年7月1日就已取消醫護人員的出國禁令，但各醫院人力考量，由於之前疫情發展，可能因此導致醫護人員無法出國，但只要醫院同意，醫護人員出國並未受限。
另外待未來「0+7」上路後，醫護人員也會與一般大眾同樣適用，不會有額外限制，醫護人員自主防疫期間，一樣是快篩陰性就可以回去醫療院所上班。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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