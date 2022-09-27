0+7 SJ來台灣找老婆倒數！超過20位日韓星2022接力登寶島

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泫雅跟DAWN金曉鐘、Jay Park、MVP（Nauty One、Gonzo、Shorty Force、Xion、Terry）PH1朴俊元等人，確定於10月8、10日出席位於大佳河濱公園舉辦的「太空港音樂藝術節嘉年華」，這也是台灣疫情逐漸趨緩後，首組登台，並願意遵守3+4防疫隔離政策的韓星；此次表演亦是泫雅跟未婚夫DAWN的海外處女秀，令粉絲十分期待。活動詳情可點此查詢。
松隆子首度來台演出舞台劇《Q：歌舞伎之夜》
日劇女神松隆子首度訪台，將與上川隆也、廣瀨鈴、志尊淳等實力派演員帶來舞台劇《Q：歌舞伎之夜》，雙生雙旦主演跨時空的羅密歐與茱麗葉，搬演被命運捉弄的淒美愛情故事，該舞台劇還有橋本哲、⼩松和重、伊勢佳世、羽野晶紀、竹中直人等卡司聯手演出，野田秀樹更自導自演，率黃金團隊打造日式史詩鉅作。活動詳情可點此查詢。
Eric Nam睽違2年再來台開唱
南韓歌手Eric Nam宣布將於11月16日週三在Legacy Taipei開唱，主辦單位在9月公布時，已明確表示藝人團隊熟知台灣防疫規範，雙方願意全力配合入境工作所需申請文件，如有異動會儘早公告，保障消費者權益；如今政府宣布即將實施0+7政策，粉絲見到Eric Nam本人指日可待。活動詳情可點此查詢。
韓國獨立音樂及影響創作廠牌DPR登台開唱
DPR相隔4年舉辦世界巡迴演唱會《The Regime World Tour》，依序將在北美、歐洲、亞洲等地輪番開唱，並確定於11月27日於新北市表演場館Zepp New Taipei會台灣粉絲。活動詳情可點此查詢。
O3ohn唱紅《非常律師禹英禑》插曲，11月登台南開唱
韓國獨立歌手O3ohn曾與宋柏緯合作單曲《Run Run》，O3ohn更唱紅韓劇《非常律師禹英禑》、《陽光先生》插曲。他受邀出席11月3至6日在台南舉辦的《2022 LUCfest 貴人散步音樂節》，活動詳情可點此查詢。
EPIK HIGH 12月來台會粉絲
南韓嘻哈樂團EPIK HIGH距離上次來台，已是2019年在信義劇場Legacy MAX開唱，他們9月24日宣布，確定將於12月4日來台北舉辦演唱會，活動詳情待主辦單位公布。
此外，AB6IX早前確定11月4日要在台北國際會議中心開唱，但至今仍未公布活動資訊及售票，主辦單位表示：「我們自始至終都期盼將AB6IX帶來台灣演出。我們持續關注相關出入境政策，也因為謹慎，尚未公布售票資訊，有最新消息將盡快公告，敬請等候，謝謝。」而Super Junior 7月展開《Super Show 9》世界巡迴演出，官方表示年底訪台，詳情請待主辦單位公布。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。