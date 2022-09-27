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泰國樂壇新星來台灣開唱　集結近70組音樂人在台南

▲「貴人散步音樂節」再次邀請泰國小王子來台演唱。（圖／翻攝自Instagram）
▲「貴人散步音樂節」再次邀請泰國小王子來台演唱。（圖／翻攝自Instagram）

記者賴正琳／綜合報導

2022-09-27 14:47:06

來自泰國的新聲音Phum Viphurit以《Lover Boy》在2018年席捲台灣，輕鬆和自然的音樂讓人沉醉，同時讓人好奇他的真面目。其實Phum Viphurit早在2017年便曾訪台演唱，後來受到疫情影響，國際音樂節停辦。如今「貴人散步音樂節」再次邀請泰國小王子來台演唱，與韓國、印尼等15組海外音樂團體同台，帶給大家最放鬆的音樂節。

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Phum Viphurit曾於2017年到台南演出，2018年也曾到台北演唱，當年僅22歲的他，以充滿夏日風情的復古放克曲風，吸引年輕人目光。他雖出生泰國曼谷，9歲時移居紐西蘭，作品多以英語創作，陽光男孩氣質成功擄獲日、韓、台等海外粉絲的心，MV〈Lover Boy〉在YouTube累積近9千萬次觀看。

據悉，Phum Viphurit在15歲時開始練習打鼓，16歲擁有第一把吉他，從Cover別人的作品到18歲開始練習寫歌。後來大學搬回曼谷，Phum Viphurit便在學校認識現在團員，他們一起玩音樂，嘗試不同類型的創作風格，很快就成為校園的風雲人物，同時也發行首張專輯《Manchild》。

此次音樂節，主辦單位集結近70組音樂人，包含JADE、拉麵公子The Crane鶴、LÜCY、I mean Us、島國未來主義、Wild Thing 野東西等台灣人氣團隊，韓國人氣歌手O3ohn、稀奇搞怪的韓國新銳團體TRPP、泰國甜蜜女歌手Numcha、泰國叛逆少年Alec Orachi、清邁英搖勁旅Common People Like You、印尼搖滾勁團.Feast等15組海外音樂人，將輪流在4天活動中玩唱台南。

主辦單位也首度與台南旅宿業者合作套票，舉辦住客專屬派對、瑜伽、花藝等課程，規劃台南在地旅遊路線，結合超過40家店家折扣，體驗活動琳瑯滿目。演出場館包括：吳園、南美里活動中心、B.B. Art、全美戲院、億載金城，並攜手設計師竇騰璜將「兜空間」整棟建築打造成幻夢電子舞台：「以實驗、電子、嘻哈音樂為主，觀眾可以暢遊其中體驗Fashion、專屬酒吧、觀眾可選擇躺著聽或站著聽！」

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