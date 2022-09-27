一窺當代交趾陶藝術！吳榮創作回顧展登場

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「天與地的交會--吳榮交趾陶．精藝再現展」彷彿就是近代交趾陶的演進紀錄，讓觀眾從天外的神明到地上的人民，位置從天空的屋頂到地面的展櫃，題材從天翔的龍鳳到地動的雲童，每件作品都令人驚豔。
吳榮老師表示，早期交趾陶師傅只為神明服務，近代的交趾陶更是融入生活，傳承原有的交趾陶技法，但卻用當代的手法，跳脫傳統忠孝節義的故事，讓交趾陶不僅走入當代藝術。例如，以民間習俗創作的「揪你來這旺（台語）」，用五位可愛小童分別抱著香蕉、李子、梨子、甘蔗、鳳梨來喻意，意義深遠又有趣。另外，用交趾陶技法，並以當代手法呈現的「貓魚」作品，則相當符合年輕人的文創風格。
立法院教育及文化委員會召集委員林奕華，特地來到鶯歌陶瓷博物館觀賞展覽，她讚嘆的表示，傳統的交趾陶工藝文化竟能與現代思維融合得如此完美。國立台灣海洋大學共同教育中心藝文中心主任謝忠恆表示，交趾陶是台灣的國粹、本土藝術的重要工藝，更是台灣藝術史的指標，過去專精在寺廟的工藝展現，但吳榮老師將文化傳承融合成當地文化，將這項工藝不斷的精進推廣延伸，成為當代藝術，很值得來觀賞。
「天與地的交會--吳榮交趾陶．精藝再現展」即日起至10月2日在新北市鶯歌陶瓷博物館一樓陽光特展室舉辦，10月1日、2日下午2時將有專人導覽，能更深入了解交趾陶藝術的的演變及特色。