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一窺當代交趾陶藝術！吳榮創作回顧展登場

▲現場展示吳榮老師1991年創作作品「東海龍王」，於1993年榮獲文建會頒發「國家民族工藝獎」。（圖／陶博館提供）
▲現場展示吳榮老師1991年創作作品「東海龍王」，於1993年榮獲文建會頒發「國家民族工藝獎」。（圖／陶博館提供）

記者陳美嘉／綜合報導

2022-09-27 15:17:50

獲頒文建會「民族工藝獎」及「中興文藝獎」首屆陶藝獎得主吳榮老師，即日起舉辦「天與地的交會--吳榮交趾陶．精藝再現展」展覽，現場完整呈現吳榮老師40年來的創作回顧，不僅見證交趾陶的興起與沒落、創新與突破，更能一窺當代交趾陶已從早期建築及寺廟，逐漸轉換成為當代藝術創作的歷程。

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▲「天與地的交會--吳榮交趾陶．精藝再現展」展覽，現場完整呈現吳榮老師40年來的創作回顧。（圖／陶博館提供）
▲「天與地的交會--吳榮交趾陶．精藝再現展」展覽，現場完整呈現吳榮老師40年來的創作回顧。（圖／陶博館提供）
交趾陶大師吳榮師承首位獲「國家工藝薪傳獎」林添木，一脈相傳交趾陶大師葉王「寶石釉」的釉藥調配、煉製等工藝技法，加上自已的藝術修為，使作品活潑生動外，更栩栩如生，為創作奠定深厚的功力與技術。

「天與地的交會--吳榮交趾陶．精藝再現展」彷彿就是近代交趾陶的演進紀錄，讓觀眾從天外的神明到地上的人民，位置從天空的屋頂到地面的展櫃，題材從天翔的龍鳳到地動的雲童，每件作品都令人驚豔。

▲「天與地的交會--吳榮交趾陶．精藝再現展」展覽，現場完整呈現吳榮老師40年來的創作回顧。（圖／陶博館提供）
▲「天與地的交會--吳榮交趾陶．精藝再現展」展覽，現場完整呈現吳榮老師40年來的創作回顧。（圖／陶博館提供）
吳榮老師表示，早期交趾陶師傅只為神明服務，近代的交趾陶更是融入生活，傳承原有的交趾陶技法，但卻用當代的手法，跳脫傳統忠孝節義的故事，讓交趾陶不僅走入當代藝術。例如，以民間習俗創作的「揪你來這旺（台語）」，用五位可愛小童分別抱著香蕉、李子、梨子、甘蔗、鳳梨來喻意，意義深遠又有趣。另外，用交趾陶技法，並以當代手法呈現的「貓魚」作品，則相當符合年輕人的文創風格。

▲參觀民眾聽著導覽用心觀看大型交趾陶作品。（圖／陶博館提供）
▲參觀民眾聽著導覽用心觀看大型交趾陶作品。（圖／陶博館提供）
立法院教育及文化委員會召集委員林奕華，特地來到鶯歌陶瓷博物館觀賞展覽，她讚嘆的表示，傳統的交趾陶工藝文化竟能與現代思維融合得如此完美。國立台灣海洋大學共同教育中心藝文中心主任謝忠恆表示，交趾陶是台灣的國粹、本土藝術的重要工藝，更是台灣藝術史的指標，過去專精在寺廟的工藝展現，但吳榮老師將文化傳承融合成當地文化，將這項工藝不斷的精進推廣延伸，成為當代藝術，很值得來觀賞。

「天與地的交會--吳榮交趾陶．精藝再現展」即日起至10月2日在新北市鶯歌陶瓷博物館一樓陽光特展室舉辦，10月1日、2日下午2時將有專人導覽，能更深入了解交趾陶藝術的的演變及特色。

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