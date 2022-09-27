中年女子腰痛、泌尿道感染　就醫驚見七公分鹿角性結石

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奇美醫學中心泌尿外科主治醫師李高漢說明，大部分鹿角性腎臟結石病人平常沒有任何症狀，大多數病人是因泌尿道感染、無痛性血尿、腎功能不良就醫時才意外發現，也因此有些病人會忽略結石長期阻塞的嚴重性，因為結石阻塞沒有及時治療會導致腎臟水腫，時間一久，腎臟就會慢慢萎縮甚至完全沒有功能，後續可能引發敗血症、腎衰竭、洗腎、癌症、甚至死亡。
腎結石手術多元 需全面考量來選擇
李高漢主治醫師指出，經皮腎臟造廔碎石術主要是針對較大腎臟結石或腎盂結石的標準治療方式，治療效果優於體外震波碎石手術。因為鹿角性腎臟結石會佔據所有的腎盞，因此有時需要做多通道才能將結石清乾淨，但是多通道對於已經腎功能不良的病人雖然可以將結石清乾淨，卻也可能造成腎臟的進一步損傷。
而隨著時代的進步，目前也有新的軟式腎臟輸尿管鏡配合高功率鈥雷射來治療腎臟結石，這部分建議用在3公分或以下的腎結石，若超過這個大小，建議要分次手術；另外擊碎後的結石碎片還需要時間讓它慢慢排出來。
治療經驗豐富 團隊合作更精準治療
奇美醫學中心在2018年引進微創多通道經皮腎臟造廔碎石手術來治療鹿角性結石，2019年發展雙鏡聯合碎石手術。雙鏡聯合手術的病人術後疼痛程度較低都不需要使用針劑止痛藥，手術後兩組都有12個病人(70.6%)的結石清除乾淨，手術時間(140分鐘vs 183分鐘)、住院天數(4.3天vs 3.3天)、嚴重併發症的發生率(1 vs 1)，統計上並無顯著差異；此一結果也已經發表在國際期刊上。
李高漢主治醫師補充，微創多通道經皮腎臟造瘻碎石手術及雙鏡聯合碎石手術都能夠有效治療腎臟鹿角結石，結石清除率及手術併發症的發生率兩者相當，唯雙鏡聯合碎石手術的術後疼痛程度較輕，但手術費用較高，因手術團隊需要有兩組有經驗的醫師同時執行。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55243
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