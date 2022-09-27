打高端赴日要自費PCR　國民黨團籲：即刻廢止EUA

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李德維批評，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與陳時中都打高端，當時口號是「打高端愛台灣」，如今去日本要提供7天內PRC檢測陰性，當人民怒斥陳時中詐騙，衛福部長薛瑞元竟稱，「人民不是沒有自主性的傻子」。
李德維質疑，意思是人民自願打高端，政府將高端股價炒高，打高端的年輕人得到什麼？只有內心安慰？還要變成「4劑勇士」？政府應想辦法賠償這群高端勇士。
立法委員林德福則說，高端發布9次重訊，遭金管會移送檢調9次，但檢調至今都沒動作，高端已使用300萬劑，扣除贈索馬利蘭15萬劑，剩餘至少180萬劑，近日公布高端報廢60.1萬劑，還有120萬劑不知道跑去哪裡，「衛福部到現在都不敢公布」。他表示，很多民眾尤其年輕人，一肚子怨氣不知該怎麼發，陳時中烙跑去選市長，錯誤政策沒人負責，難道都不需道歉？民進黨呼籲國人打高端根本是「一場騙局」。
立法委員林奕華更直言，「時間，絕對是檢驗衛福部跟陳時中謊言最好的照妖鏡」，衛福部對疫情預測永遠失準，缺疫苗又缺快篩，如今世界國門即將重啟之際，疫苗護照預測又失準。
林奕華說，去年6月國民黨團在處理防疫特別預算時提主決議，提醒衛福部高端疫苗只做到二期人體實驗，未獲美國、歐盟與WHO認證，有可能不被認可，必須重新施打或不能出國，當時薛瑞元回覆，「世界各國不會以此作為入境許可條件」，如今最挺台的日本卻打臉衛福部。
林奕華痛批，國際上除巴拉圭給高端EUA外，沒有任何一個國家承認。她也提到，當初給高端EUA的兩個條件：一、公衛需求；二、疫苗不足，當BNT陸續抵台，高端施打率逐步下降，目前已報廢5億元高端疫苗，衛福部、陳時中一再騙騙騙，結果出現「4劑高端戰士」、「新5劑戰士」才能出國。國民黨呼籲即刻廢止高端EUA，待WHO認證通過後，再重新給予EUA，並公布18位審查專家委員名單。