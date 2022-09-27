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打高端赴日要自費PCR　國民黨團籲：即刻廢止EUA

▲對於日本不承認高端疫苗，國民黨團今開記者會呼籲，應即刻廢止高端EUA。（圖／國民黨提供）
▲對於日本不承認高端疫苗，國民黨團今開記者會呼籲，應即刻廢止高端EUA。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

2022-09-27 15:26:21

日本將於10月11日開放自由行，但高端疫苗未被列入認證疫苗名單，且施打高端民眾要赴日，還必須自費3500元做PCR檢測，引發各界議論。立法院國民黨團今（27）日開記者會痛批，民進黨台北市長參選人、前衛福部長陳時中一再欺騙國人，難道都不需要道歉、補償？國民黨團也呼籲應「即刻廢止高端EUA（緊急使用授權）」，待WHO（世界衛生組織）認證通過後，再重新給予EUA。

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國民黨團今開「陳時中牛皮吹破 誰賠償高端勇士？」記者會，立法院國民黨團書記長李德維表示，他今年3月就曾提醒當時的衛福部長陳時中，購買這麼多高端疫苗，恐有報廢風險，陳時中回答高端會全數打完不會報廢，下半年若蛋白疫苗獲WHO認可通過，會有相當大的市場，「面對高端疫苗報廢5億元，陳時中說只不過6.5%的比例是相當的少」。李德維痛斥陳時中還在玩數字遊戲，6.5%是指疫苗總數中已到期須報廢數字，剩下的高端呢？根本話術欺騙社會大眾。

李德維批評，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與陳時中都打高端，當時口號是「打高端愛台灣」，如今去日本要提供7天內PRC檢測陰性，當人民怒斥陳時中詐騙，衛福部長薛瑞元竟稱，「人民不是沒有自主性的傻子」。

李德維質疑，意思是人民自願打高端，政府將高端股價炒高，打高端的年輕人得到什麼？只有內心安慰？還要變成「4劑勇士」？政府應想辦法賠償這群高端勇士。

立法委員林德福則說，高端發布9次重訊，遭金管會移送檢調9次，但檢調至今都沒動作，高端已使用300萬劑，扣除贈索馬利蘭15萬劑，剩餘至少180萬劑，近日公布高端報廢60.1萬劑，還有120萬劑不知道跑去哪裡，「衛福部到現在都不敢公布」。他表示，很多民眾尤其年輕人，一肚子怨氣不知該怎麼發，陳時中烙跑去選市長，錯誤政策沒人負責，難道都不需道歉？民進黨呼籲國人打高端根本是「一場騙局」。

立法委員林奕華更直言，「時間，絕對是檢驗衛福部跟陳時中謊言最好的照妖鏡」，衛福部對疫情預測永遠失準，缺疫苗又缺快篩，如今世界國門即將重啟之際，疫苗護照預測又失準。

林奕華說，去年6月國民黨團在處理防疫特別預算時提主決議，提醒衛福部高端疫苗只做到二期人體實驗，未獲美國、歐盟與WHO認證，有可能不被認可，必須重新施打或不能出國，當時薛瑞元回覆，「世界各國不會以此作為入境許可條件」，如今最挺台的日本卻打臉衛福部。

林奕華痛批，國際上除巴拉圭給高端EUA外，沒有任何一個國家承認。她也提到，當初給高端EUA的兩個條件：一、公衛需求；二、疫苗不足，當BNT陸續抵台，高端施打率逐步下降，目前已報廢5億元高端疫苗，衛福部、陳時中一再騙騙騙，結果出現「4劑高端戰士」、「新5劑戰士」才能出國。國民黨呼籲即刻廢止高端EUA，待WHO認證通過後，再重新給予EUA，並公布18位審查專家委員名單。

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