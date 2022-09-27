超親民水果王：芭樂！好處多到爆，光維生素Ｃ一顆就能補足！

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超親民水果王：芭樂！光維生素Ｃ一顆就能補足！
劉怡里營養師表示，芭樂主要常見可分成土芭樂、白肉芭樂、紅心芭樂三大品種，營養成分含量視品種有所不同，以膳食纖維、鉀、維生素A、維生素C、葉酸最為突出，又以維生素C、膳食纖維特別亮眼。
劉怡里營養師指出，維生素C有助提高血管彈性、防心血管疾病、增膽固醇代謝、維持免疫力、增皮膚彈性、促進美白等，於加工肉品後吃，也有助阻斷硝酸胺這致癌物形成，好處非常多。與維生素C含量通常100g有約91mg的奇異果相比，兩者可說並列維生素C之王。而若以成人一天建議攝取量100mg來看，一顆芭樂普遍都不只100g，光一顆就可以補足維生素C一日建議攝取量。
除此之外，芭樂高膳食纖維有助增加飽足感、幫助排便、延緩醣類吸收、穩定血糖、避免餐中食量過多。鉀助人體神經傳導與肌肉收縮、維持電解質平衡等，為人體必需巨量礦物質之一。維生素A有助護眼、強化皮膚黏膜、促進骨骼及牙齒發育、修復肺部、維持免疫力等。葉酸則有利心血管健康，且是人體合成DNA必須營養，因此多鼓勵孕婦攝取。而芭樂中也有相當豐富的楊梅酸、芹菜素等植化素，抗氧化劑總量可說是眾多水果中數一數二的高，在適量的前提下也有助穩定血糖。
芭樂營養豐富又助減肥，怎麼吃較好？營養師：看目的。
劉怡里營養師表示，芭樂的營養及對人體的好處非常多，想要促進飲食健康，一般民眾建議可在餐後吃半顆，因為維生素C可幫助鐵、鈣等營養吸收，也有助避免硝酸胺致癌物形成。而若想減重、控制體重的族群，建議可以選在飯前吃半顆，膳食纖維有助增加飽足感。但和鳳梨等水果相較之下，就不建議入菜，維生素C遇熱會流失，雖未必會全部消失殆盡，但也顯得浪費些。至於切開與否，就看個人喜好，對於營養差異並不大。
吃芭樂留意細節吃得更健康！吃芭樂籽便祕代表要多喝水。
劉怡里營養師也提醒，吃芭樂也還是有需留意之處。營養師表示，吃芭樂時還是建議盡量避免其他佐料為佳，若要加也應適度，若鹽或梅子粉過多，會有鈉、添加糖過多的疑慮，反而不利健康。
平時尚未有高纖飲食習慣者、腸胃不佳者、剛動過腸胃手術者等族群較不宜吃芭樂、或者說需更應注意份量、分餐吃，因為芭樂膳食纖維高，對這類族群而言較容易出現胃痛、腹脹、腹痛等腸胃不適。
至於民眾常口耳相傳「別吃芭樂籽，會便秘」的說法，營養師則表示並不會，芭樂籽對腸胃不佳者，確實有可能造成不適，但不會造成便秘，會便祕通常是本身飲食、喝水習慣不佳等因素所致，芭樂為高纖食物會促進排便，但飲水不足一樣會塞於腸道。維持良好的飲食模式，吃芭樂更有助養生！
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