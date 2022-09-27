「天菜士兵」梁瀚名帥秀西裝　想談戀愛：JR因這事不介紹

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最近忙著在拍《機智校園生活》的梁瀚名，保密不肯透露將會拍攝至何時，但分享自己12月和1月都有新動態，會再透露給粉絲和讀者。平時熱愛運動的他，今日穿上Carnival秋冬全新正裝，稱讚穿起來很舒適沒有束縛感，直說嘉裕的設計很修身立體，尤其羊毛經過特別處理，穿時感覺相當柔軟，還有耐磨抗皺材質的西裝外套，更讓他大讚「拍戲需要到處跑點，服裝不容易皺其實對我來說很重要」。
擁有約六、七套西裝的梁瀚名，透露自己很會流汗，因此休閒西裝款式也佔了收藏的一半，他坦言台灣的天氣太濕熱，「之前七、八月拍戲時，常常站一下就整個被全濕」，除非工作需要才會穿著全套西裝，自己平時比較常以休閒T恤或針織衫，搭配牛仔褲與西裝外套，展現輕鬆休閒的樣貌。
不少人穿著全套西裝多是為了面試，現場梁瀚名也分享出道前的面試趣聞，剛畢業的他曾因嚮往「可以領現」的工作，而前往建國花市面試，相較於一般面試都是用說的，他可是週五晚上就到現場實際擺攤排貨，老闆娘藉此觀察受試者動作俐不俐落而錄取，令他印象深刻。順利獲得工作的他，便販售了水族商品近2年，擺飾水草、裝飾小物、及水族箱過濾器等。
梁瀚名坦言當時常因天氣太熱而脫上衣裸身上班，身材結實的他還曾被「30幾歲的姊姊留MSN」搭訕交友，開玩笑說「那時候很有人氣」。話鋒一轉，他提到近期因忙著拍戲苦無時間談戀愛，又覺得透過朋友介紹很刻意，透露同劇演員JR本想幫忙介紹「但嫌我太龜毛」而作罷。並分享如果有機會赴約，會穿素色T恤搭配西裝外套，「穿全套西裝應該會嚇到對方」；還分享自己吃東西很容易弄髒衣服，因此多半選擇黑色或深藍色系的服裝避免困擾。
Carnival嘉裕秋冬以「GoldenMoment美好年代」為題，開啟蘊含60年代復古設計的三大系列。優雅正式的「尊爵仕紳」系列，靈感源自英國偵探，以超過200道繁複精密的工序手作打造英挺立體感，搭配修身版型，藏有麻花復古特色的灰白交織布料、布面磨毛處理、與經典人字紋緹花圖樣，凸顯雅緻氣質；選用義大利高質量羊毛營造觸感柔滑的舒適度，襯衫加入竹纖維混紡聚酯纖維，既抗菌防皺又軟感貼身。西裝添加防潑水和抗皺效果，如果不小心潑到水及飲料，較不容易沾到的特點，令梁瀚名頗為讚賞。
「都會遊俠」系列有多款具多元搭配性的獵裝外套，採用方正簡單的英倫風格紋、細節豐富的人字紋等不同紋理，展現活潑感；並選用知名義大利布料品牌GUABELLO生產的100%純羊毛，製作柔軟親膚體感。尤其於布料孔隙中帶有微亮的金屬質感巧思，能隨移動在光照下展現多變光澤，是一大亮點。「休閒時光」系列則有著更輕鬆寫意的設計，重點單品包括以義大利PINORI認證紗線，製作最新環保系列的螺紋編織技法麻花上衣；保暖紗線丹寧褲、Logo衛衣及中長版羊絨大衣等款式。